Provas do Enem estão em locais seguros e só serão distribuídas neste domingo (8)

Estudantes brasileiros farão a primeira prova do Enem no domingo (8/11) - (crédito: Agência Brasil)

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão armazenadas em locais seguros nos estados há dias e só voltarão a circular neste domingo (8/11), quando começa a etapa final de distribuição aos locais de aplicação. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ao Correio após uma notícia sobre o arrombamento de um caminhão na BR-050, em Uberaba (MG), levantar dúvidas sobre a segurança dos materiais.

Em nota, o instituto esclareceu que a carga transportada pelo veículo envolvido no furto de cargas no Triângulo Mineiro não correspondia às provas do Enem.

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Segundo o Inep, os materiais do exame permanecem protegidos nos estados e só serão deslocados novamente para a entrega nos locais onde os candidatos farão as provas.

Leia a íntegra da nota:

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) esclarece que a carga transportada pelo caminhão no Triângulo Mineiro não corresponde a provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As provas do Enem já estão armazenadas há dias em locais seguros nos estados e só voltarão a ser movimentadas neste domingo (8), para a etapa final de distribuição aos locais de aplicação.