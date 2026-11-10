Aulão da Defensoria Pública do DF antecipou tema da redação do Enem

Amanda S. Feitoza

Aulão da Defensoria antecipou tema da redação cobrado no Enem três dias antes da prova - (crédito: Defensoria Pública do DF )

Mais de 500 estudantes que participaram de um aulão gratuito de redação promovido pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) tiveram contato com discussões diretamente relacionadas ao tema da redação do Enem 2026. Realizado na quinta-feira (5), três dias antes da aplicação do exame, o encontro abordou questões sociais e direitos fundamentais, entre eles o acesso à saúde pública. No domingo (8), os candidatos encontraram na prova uma proposta sobre a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal.

A atividade, que chegou à 9ª edição, ocorreu na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), em parceria com o Colégio Escrita Única. A programação teve caráter multidisciplinar e contou também com a participação de um médico, que contribuiu para ampliar o debate sobre o funcionamento e a importância do SUS como política pública brasileira.

A proposta era oferecer aos participantes diferentes perspectivas sobre questões sociais, aproximando conhecimentos de áreas como saúde, educação e direitos fundamentais. A discussão também buscou ampliar o repertório sociocultural dos estudantes, oferecendo elementos para a construção de argumentos na redação.

Representante do Colégio Escrita Única, a professora Sharlene Leite afirmou que a coincidência entre o conteúdo trabalhado no encontro e a proposta do exame foi recebida com satisfação. Segundo ela, a preparação não tinha como objetivo prever o assunto escolhido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mas estimular os alunos a compreenderem questões presentes na realidade brasileira.

“Não se trata de adivinhar o tema, mas de prepará-los para compreender a realidade e construir argumentos. Ver esse conteúdo dialogar diretamente com a proposta da prova é uma grande satisfação”, afirmou.

Durante o encontro, Sharlene também destacou a importância de discutir o acesso à saúde como um direito de todos. Para a professora, trabalhar questões sociais antes do exame ajuda os candidatos a desenvolverem uma argumentação mais consistente, sem depender exclusivamente de conteúdos decorados.

O defensor público e diretor substituto da Escola Superior da Defensoria Pública do DF (ESDPDF), David Sérgio da Silva Brito, também ressaltou a importância de aproximar os estudantes dos problemas sociais que podem aparecer na prova. Segundo ele, o objetivo é incentivar uma compreensão mais ampla da realidade do país.

“A importância desse aulão é fazer com que os estudantes percebam, na prática, as pautas sobre as quais precisam dissertar, sem depender de um repertório decorado”, explicou. Ele acrescentou que os candidatos precisam compreender a dinâmica do Brasil para desenvolver argumentos próprios e conectados à realidade.

A parceria entre a DPDF e o Colégio Escrita Única busca oferecer preparação gratuita aos jovens do Distrito Federal e contribuir para o ingresso deles no ensino superior.