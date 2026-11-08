Candidatos relatam cansaço e necessidade de interpretação no Enem

Nathallie Lopes

08/11/2026 Crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Enem 2026 - Provas no Uniceub. - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O primeiro dia do Enem exigiu dos candidatos atenção à interpretação de textos e trouxe questões que, para alguns estudantes, fugiram do padrão dos simulados. Na saída da prova, neste domingo (8/11), Rafaela Fumagalli, de 16 anos, e Benedito Santoro Coelho, de 17, avaliaram o exame e compartilharam com o Correio as impressões sobre a redação.

Rafaela participou como treineira pelo segundo ano consecutivo. Estudante do segundo ano do ensino médio, ela percebeu diferenças entre a prova e os simulados que costuma fazer na escola. A jovem destacou a presença de questões relacionadas à ética, abordadas de maneira que considerou pouco convencional.

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“Eu saí refletindo um pouco. Gostei das perguntas que foram feitas. Tinha muita questão sobre ética, mas de uma maneira diferente. Achei que dessa vez deu uma diferenciada”, contou.

A extensão dos textos também chamou a atenção da estudante. Ela identificou dois enunciados mais longos, um na prova de Linguagens e outro em Ciências Humanas. Para administrar o tempo, Rafaela costuma começar pelas questões com textos menores e deixar as mais extensas para depois.

Na avaliação da treineira, o tema da redação deste ano foi mais acessível do que o do exame anterior. Ela considerou que discutir o Sistema Único de Saúde (SUS) pode facilitar a abordagem para estudantes que ainda estão no ensino médio.

Já Benedito enfrentou o Enem pela primeira vez. Apesar de ter feito simulados anteriormente, o estudante classificou a prova como difícil e demorada, principalmente pela quantidade de textos e pela exigência de interpretação.

“Eu já tinha botado na minha cabeça que não ia ser fácil, que ia ser uma prova demorada”, afirmou.

Para ele, a redação também abordou um tema específico e ligado a questões que afetam a sociedade. Benedito ressaltou a importância dos textos motivadores, que, segundo ele, ajudam os candidatos a desenvolver a argumentação, mesmo quando já possuem repertório próprio.

O estudante avaliou que teve um desempenho mediano no exame, mas demonstrou confiança na redação, área em que considera ter mais facilidade.

A experiência de Paulo Souza, de 54 anos, também foi marcada pela exigência de interpretação, mas com um olhar diferente. O candidato considerou que a prova trouxe questões relacionadas a aspectos sociais e políticos do Brasil, com destaque para temas envolvendo minorias.

Paulo também chamou atenção para o desgaste físico provocado pelo exame. Segundo ele, a quantidade de textos torna a resolução das questões cansativa, especialmente para candidatos mais velhos ou que usam óculos.

“É uma prova extremamente cansativa, praticamente um ou dois textos para cada tipo de questão”, relatou ao Correio. Ele acrescentou que o esforço prolongado provoca cansaço mental e ressecamento dos olhos.

Ao contrário de Rafaela, Paulo não considerou a redação sobre o SUS um tema fácil. “Embora o sistema seja de amplo conhecimento, a temática que pediram não estava muito fácil de explorar”, afirmou.

A expectativa, no entanto, é de um desempenho melhor no próximo domingo (15/11), quando serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Paulo busca uma vaga no curso de Engenharia e diz ter mais afinidade com a área de exatas.

“Domingo que vem é a área que eu mais amo, que é a área de exatas. Eu estou atrás de uma vaga na área de Engenharia, então acho que vou me sair muito melhor”, concluiu.