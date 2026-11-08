Padilha celebra redação sobre SUS: "É patrimônio do povo brasileiro"

Amanda S. Feitoza

Padilha também relacionou a discussão proposta aos estudantes ao debate político das últimas semanas, marcado pelas eleições presidenciais - (crédito: João Risi / MS)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, celebrou o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que aborda “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”. Na Turquia, onde participa da COP31, Padilha comentou a escolha do tema e destacou o papel do sistema público de saúde no Brasil.

“E hoje os estudantes lá no Enem tendo que discutir saúde enquanto direito universal. É um patrimônio do povo brasileiro o SUS. Que incrível”, afirmou o ministro em vídeo divulgado neste domingo (8/11).

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Padilha também relacionou a discussão proposta aos estudantes ao debate político das últimas semanas, marcado pelas eleições presidenciais. Segundo ele, a população defendeu a saúde pública durante o período eleitoral. “Estamos todos felizes porque o povo brasileiro, há poucas semanas atrás, defendeu o SUS, garantindo o debate eleitoral que a saúde é um direito no nosso país, não é um bem não, como foi a discussão. E o SUS não pode ter tesouraço, foi a defesa do povo brasileiro”, declarou.

O ministro também destacou que os dois primeiros dias da COP31 são dedicados às discussões sobre saúde.

SUS tema de redação do ENEM !!! https://t.co/8Lm6pp8xdW — Alexandre Padilha (@padilhando) November 8, 2026

Enem 2026

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 é “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”. A proposta foi divulgada neste domingo (8/11), durante o primeiro dia de aplicação das provas, que reúne também 90 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Os participantes terão de desenvolver um texto dissertativo a partir dos textos motivadores apresentados na prova. A redação deve ter até 30 linhas e exige que os candidatos defendam um ponto de vista com argumentos consistentes, além de apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado.