Lula promete salto tecnológico no quarto mandato e quer Brasil desenvolvido

Após cúpula da Asean, presidente defende transferência de tecnologia, transição verde e diversificação de parceiros - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste domingo (15/11), que pretende transformar o Brasil em um país desenvolvido durante seu quarto mandato, por meio de investimentos em ciência, tecnologia e industrialização. Em pronunciamento à imprensa em Manila, nas Filipinas, o petista defendeu uma mudança no perfil da economia brasileira, com menor dependência da exportação de matérias-primas e maior participação na produção de bens de alto valor agregado.

“No meu quarto mandato, o Brasil tem que dar um salto de qualidade. O Brasil precisa sair do rol dos países eternamente em via de desenvolvimento e se transformar num país desenvolvido”, declarou, após participar da 49ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

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Para alcançar esse objetivo, Lula apontou como prioridades o fortalecimento das indústrias digital e verde, o desenvolvimento da economia criativa e a ampliação dos investimentos em conhecimento científico. A estratégia também envolve atrair empresas estrangeiras interessadas em explorar minerais críticos e terras raras, desde que os projetos incluam a transformação desses recursos em território brasileiro.

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O presidente explicou que pretende utilizar o potencial mineral do país para desenvolver setores tecnológicos, como a fabricação de baterias, semicondutores e outros componentes eletrônicos, em vez de manter a economia concentrada na exportação de produtos primários.

“Estamos convidando todos os países do mundo que querem participar conosco da exploração, da transformação e da industrialização dos minerais críticos, ou terras raras”, afirmou.

Na avaliação de Lula, o Brasil reúne condições para assumir uma posição mais relevante nas cadeias globais de produção, mas precisa estabelecer parcerias internacionais que assegurem a transferência de tecnologia. Durante a viagem à Ásia, ele defendeu a aproximação com governos, universidades e empresas capazes de contribuir para o desenvolvimento industrial brasileiro.

Comércio com a Ásia e resposta às tarifas americanas

A ampliação das relações econômicas com países asiáticos também integra a estratégia apresentada pelo presidente. Em resposta ao aumento das tarifas comerciais imposto pelo governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, Lula afirmou que o Brasil optou por diversificar seus parceiros, buscando novos mercados para reduzir a dependência das negociações com os americanos.

“Porque ao invés de ficar chorando, nós vamos à luta para provar que o multilateralismo é mais eficaz do que o unilateralismo”, declarou.

Segundo os dados apresentados durante a viagem, a participação americana no comércio exterior brasileiro recuou para 9,2%, enquanto as trocas com outros países registraram crescimento. O aumento foi de quase 20% com a China, 15% com a Indonésia, 15,8% com a Alemanha e 13% com o Vietnã. Em outros 50 mercados, a expansão média alcançou 10,5%.

Lula também associou a diversificação comercial ao crescimento do superávit brasileiro, que passou de US$ 50 bilhões para US$ 80 bilhões.

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Nesse cenário, o governo pretende ampliar a presença do Brasil na Asean, organização que reúne aproximadamente 700 milhões de habitantes e representa o quarto maior bloco econômico mundial. Atualmente, o grupo é o quinto principal parceiro comercial brasileiro.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou a evolução desse relacionamento: em 2003, o intercâmbio comercial entre o Brasil e os integrantes da associação movimentava US$ 3 bilhões, valor que superou US$ 38 bilhões em 2025.

A intenção brasileira é conquistar o status de parceiro de diálogo pleno da organização, condição que poderá facilitar novas negociações e contribuir para a meta de duplicar o comércio bilateral. A expectativa é de que a candidatura avance em 2027, quando Singapura assumirá a presidência do bloco.

Parcerias com as Filipinas

A participação na cúpula também marcou a primeira visita oficial de um chefe de Estado brasileiro às Filipinas, justamente no ano em que os dois países completam oito décadas de relações diplomáticas.

Durante o encontro com o presidente filipino, Ferdinand Marcos Júnior, Lula discutiu iniciativas de cooperação em agricultura, defesa, ciência e tecnologia. A agenda incluiu a assinatura de acordos voltados à colaboração agropecuária e à atuação dos órgãos responsáveis pela defesa da concorrência.

Na área militar, as Filipinas já utilizam aeronaves Super Tucano, fabricadas pela Embraer, e avaliam ampliar a frota como parte de seu programa de modernização das Forças Armadas.

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O comércio bilateral também atingiu um recorde em 2025, com movimentação de US$ 2,8 bilhões. O país asiático se destaca como o maior mercado consumidor de carne brasileira, enquanto os dois governos identificam oportunidades de expandir as relações econômicas para outros setores.

Na agricultura, Lula defendeu o compartilhamento de tecnologias desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), especialmente aquelas destinadas a pequenos e médios produtores rurais.

Como parte da aproximação diplomática, o presidente convidou os líderes das Filipinas, de Singapura e do Canadá a visitarem o Brasil em 2027. Ele também confirmou a intenção de realizar viagens oficiais aos territórios canadense e singapurense no próximo ano.

Meio ambiente e agenda internacional

Além das negociações comerciais, Lula apresentou um balanço de sua participação na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), realizada na Turquia, e voltou a defender a transição energética como parte do desenvolvimento econômico brasileiro.

O presidente destacou o papel dos biocombustíveis, especialmente etanol e biodiesel, na redução das emissões de gases de efeito estufa. Durante a declaração, mencionou testes que apontaram emissões 67% menores com combustíveis brasileiros em comparação aos alemães.

Lula também reafirmou o compromisso de zerar o desmatamento em todos os biomas nacionais até 2030 e defendeu a implementação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). A iniciativa busca financiar a preservação ambiental por meio de investimentos, em vez de depender exclusivamente de doações internacionais.

Ao comentar os resultados das eleições brasileiras, o presidente avaliou que a continuidade de seu governo foi recebida positivamente no exterior, por representar, segundo ele, a defesa da democracia e do multilateralismo.

Depois de concluir os compromissos nas Filipinas, a comitiva presidencial seguiu para Madri, onde Lula tem uma reunião com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, antes de retornar ao Brasil.