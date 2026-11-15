Confira o gabarito extraoficial do 2º dia de provas do Enem 2026

postado em 15/11/2026 19:10 / atualizado em 15/11/2026 19:21
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) chegou ao fim neste domingo (15/11) com as provas de matemática e ciências da natureza. Ao longo de cinco horas, os candidatos responderam 90 questões sobre temas como genética, meio ambiente e situações do cotidiano.
Em parceria com o Correio, professores e especialistas da Bernoulli Educação corrigiram e analisaram as 90 questões aplicadas neste segundo dia do Enem. Veja aqui a explicação para cada questão no nosso Especial Enem 2026.
Veja o gabarito extraoficial de todos os cadernos de prova:
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