Professores avaliam Matemática como a mais difícil no 2º dia do Enem

Amanda S. Feitoza

Segundo dia do Enem 2026 foca em ciências da natureza e matemática, exigindo atenção às instruções das provas - (crédito: Bruna Araújo/MEC)

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 trouxe questões sobre meio ambiente, clonagem de animais, população indígena e situações do cotidiano. Na avaliação de professores ouvidos sobre a prova, Matemática exigiu mais dos candidatos, principalmente pela extensão dos enunciados, pela interpretação de dados e pela necessidade de aplicar diferentes conceitos para chegar às respostas.

Em Ciências da Natureza, os conteúdos seguiram, de modo geral, o padrão esperado pelos professores, mas chamaram a atenção pela contextualização. Questões de Biologia, Química e Física relacionaram conhecimentos das disciplinas a problemas ambientais, tecnologias e situações práticas.

Leia Mais

O Professor de Matemática do Colégio e Sistema pH, Sérgio Ghiu classificou a prova como de nível médio a difícil, com complexidade um pouco acima da média. Segundo ele, houve menos questões diretas e mais enunciados longos, que exigiam leitura cuidadosa e análise de diferentes informações. "Até mesmo as questões fáceis e médias exigiam bastante tempo para serem resolvidas", avaliou.

Entre os conteúdos que mais desafiaram os estudantes estavam probabilidade e áreas. Em geometria, algumas questões exigiam raciocínio espacial e habilidade para interpretar figuras, além do conhecimento das fórmulas. Probabilidade também apareceu com exercícios que demandavam análise mais detalhada.

Outro ponto de atenção foram as funções, especialmente pelo uso de logaritmos. Uma das questões exigia domínio das propriedades e das operações envolvendo esse conteúdo.

Apesar do nível de dificuldade, a prova não trouxe grandes novidades em relação aos assuntos cobrados. De acordo com Ghiu, apareceram temas recorrentes no exame, como grandezas e medidas, razão e proporção, conversão de unidades, estatística, áreas, funções e probabilidade. Também houve uma questão sobre matrizes, assunto menos frequente nas avaliações.

A avaliação é semelhante à de Daniel Wanzeller, professor de Matemática do Galois. Para ele, a prova manteve o padrão das últimas três edições, com questões sobre análise combinatória, probabilidade, escalas, médias e geometria espacial. Um dos destaques foi a presença de conteúdos relacionados a circunferências e círculos, incluindo uma questão sobre equação da circunferência na geometria analítica.

Na comparação com a edição de 2025, Wanzeller considerou a prova um pouco mais difícil, principalmente pela menor quantidade de questões diretas. Por outro lado, avaliou que os exercícios exigiram menos tempo de resolução.

Ghiu também identificou um aumento no nível de dificuldade em relação ao ano passado. Ele destacou que conteúdos trabalhados nas semanas de preparação, como proporcionalidade, funções do segundo grau, logaritmos, matrizes, áreas e volumes, apareceram na avaliação.

Meio ambiente e biotecnologia

Em Biologia, o meio ambiente teve presença expressiva. Segundo Jade Cardoso, professora da disciplina no Elite Rede de Ensino, a prova abordou desequilíbrios ecológicos e consequências das atividades humanas sobre os ecossistemas. Também houve questões relacionadas à geração de energia, tanto de fontes limpas quanto não renováveis.

Os ciclos do carbono e do nitrogênio, conteúdos tradicionais da disciplina, apareceram associados a problemas ambientais. A avaliação também trouxe temas como contaminação por metais pesados, recursos hídricos e impactos da produção de energia.

Outro eixo foi a biotecnologia, com questões sobre organismos geneticamente modificados, clonagem e reprodução assistida.

Para Jade, a prova exigiu que os candidatos fossem além da memorização de conceitos. "De maneira geral, a prova valorizou a aplicação dos conhecimentos biológicos a situações concretas", explicou. A professora ressaltou que os estudantes precisaram relacionar conteúdos científicos a questões ambientais, tecnológicas e de saúde.

A contextualização ambiental também foi apontada por Carolina Costrino, professora de Química do Curso Anglo, da Cogna Educação, como uma das principais características da avaliação de Ciências da Natureza.

Na análise dela, os conteúdos cobrados estavam dentro do esperado nas três disciplinas. Em Química, apareceram questões sobre células a combustível, oxirredução, rendimento e identificação de funções químicas. Em Biologia, genética, ecologia e meio ambiente estiveram entre os assuntos abordados. Já em Física, foram cobrados resistores, ondulatória e comparação do consumo de energia de aparelhos domésticos.

O diferencial, segundo Carolina, foi a forma como os temas foram apresentados. Ela citou questões que relacionaram o meio ambiente a melhorias na produção agrícola, transgenia e clonagem.

Na avaliação da professora, a parte de Matemática também manteve características conhecidas do exame, com exercícios de modelagem matemática e diferentes níveis de dificuldade. Ela observou, porém, uma presença maior de questões relacionadas à economia, com situações envolvendo rendimento, compra de veículos, comparação entre formas de pagamento e carga tributária. "Uma diferença em relação ao ano passado foi a presença de mais questões relacionadas à economia", afirmou.

Carolina também identificou pouca geometria na prova, embora algumas questões exigissem visualização de figuras em três dimensões. No balanço geral, considerou a avaliação equilibrada e sem grandes surpresas.

Física exigiu atenção aos enunciados

Em Física, a quantidade de questões foi um pouco menor do que em outras edições, segundo Felipe Amaral, professor e autor da disciplina no Colégio e Sistema pH. Entre os conteúdos mais presentes estavam Eletrodinâmica, Ondas, Cinemática e Energia. Já Calorimetria teve pouca participação.

O professor também chamou a atenção para pelo menos duas questões que exigiam principalmente interpretação dos enunciados, sem cobrar diretamente conceitos específicos da Física. Pela maneira como foram construídas, poderiam até aparecer na prova de Matemática.

O nível de dificuldade variou entre questões mais simples e outras mais trabalhosas. Embora os textos fossem curtos, Felipe acredita que o tempo disponível pode ter sido um obstáculo para parte dos candidatos. "Os alunos possam ter enfrentado dificuldades em relação ao tempo disponível para a resolução, que não foi tão tranquilo", avaliou.

A prova também apresentou questões de análise gráfica, característica já recorrente no exame. De modo geral, segundo o professor, os conteúdos estavam dentro do que foi trabalhado durante a preparação dos estudantes, sem grandes mudanças em relação ao padrão das edições anteriores.