Representantes da UnB e da agência se encontraram para discutir a parceria - (crédito: Divulgação/UnB)

A Universidade de Brasília (UnB) firmou parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) para criar uma cátedra sobre a modernização japonesa no Núcleo de Estudos Asiáticos (Neasia), que integra o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (Ceam). As tratativas começaram em 17 de novembro, durante visita de integrantes da Jica à Secretaria de Assuntos Internacionais da UnB.

O coordenador do Núcleo de Estudos Asiáticos, professor Marcus Lira, ressalta a importância da iniciativa e a geração de benefícios para a comunidade acadêmica. "A intenção que temos é a de que a cátedra seja como uma semente que germine no Neasia e traga frutos não só para o Ceam, do qual fazemos parte, mas para a universidade como um todo", avalia.

Marcus Lora salienta outra vantagem: a interação de grupos de diferentes áreas no núcleo e o consequente compartilhamento de ideias. "É o lugar onde uma economista e uma pedagoga podem trocar informações sobre uma área específica. E temos obtido todo o apoio da direção (do Ceam) — hoje, na figura da professora Viviane Melo Resende —, para implementação desta e de outras cátedras", destaca o professor.

Na reunião entre a Jica e a UnB, além da proposta da criação da cátedra, os participantes relembraram outras parcerias bem-sucedidas entre as duas instituições, como a disciplina de extensão Sete capítulos sobre a modernização japonesa, parte do curso de licenciatura em língua e literatura japonesa da UnB.

Com informações da Universidade de Brasília (UnB)