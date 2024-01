Inscrição no vestibular da UnB para maiores de 60 anos se encerra hoje (10)

CB Correio Braziliense

Adelmo Ferreira Guerra de idade 67 anos se inscreveu para o curso de licenciatura em música - (crédito: Divulgação)

As inscrições para o processo seletivo da Universidade de Brasília exclusivo para pessoas com mais de 60 anos que desejam ingressar ou retornar ao ensino superior serão encerradas nesta quarta-feira (10/1). Ao todo, foram ofertadas 136 vagas em 37 cursos presenciais de graduação nos quatro campos da UnB (Darcy Ribeiro, Gama, Planaltina e Ceilândia).

Para participar é preciso ter 60 anos ou mais e ter concluído o ensino médio. A avaliação contará com uma redação em Língua Portuguesa com previsão de ser aplicada no dia 28 de janeiro, no campus Darcy Ribeiro.

O resultado final do processo seletivo será divulgado online e na entrada central do ICC Norte, campus Darcy Ribeiro, onde a lista de aprovados será afixada. A convocação para o registro acadêmico ocorrerá na data provável de 29 de fevereiro e os documentos exigidos para efetivação do registro devem ser entregues presencialmente no início de março. As aulas iniciam dia 18 de março.

Para o registro nos cursos de Música é exigida certificação de habilidade específica. Informação sobre datas e procedimentos será enviada por e-mail aos candidatos que se inscreverem no curso de Música Bacharelado ou Música Licenciatura.

Primeiro processo seletivo

A medida, que faz parte da Política de Envelhecimento Saudável, Participativo e Cidadão da Universidade, busca promover uma educação para o envelhecer baseada nos direitos humanos e nas leis vigentes, como o Estatuto do Idoso e a Política Nacional da Pessoa Idosa.

Adelmo Ferreira, de 67 anos, é morador de Sobradinho e se inscreveu para o curso de licenciatura em música, mas faz um apelo à universidade para que os cursos de medicina e direito sejam adicionados a grade de graduações oferecidas.

“Nos idoso temos muita saúde e estamos ansiosos para fazer alguma coisa, mas o meu sonho mesmo era ser médico, mas infelizmente as vagas parece que já tem donos, tanto na medicina quanto no direito. Seria interessante que a instituição separasse algumas vagas para os idosos que desejam estudar, gostaria que o governo olhasse pra isso com muito carinho”, desabafa o candidato a uma vaga na universidade.