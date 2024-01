Justiça dá aval para menino de 11 anos cursar matemática em universidade

IS Isabela Stanga

Antes de ingressar na faculdade, Luan deve realizar e ser aprovado nas provas de aceleração na Secretaria de Educação do Amazonas. - (crédito: Reprodução/Instagram (@eu_luanatico))

Luan Gama, de 11 anos, conseguiu na Justiça o direito de ingressar na Universidade Estadual do Amazonas (UEA), depois de ter sido aprovado no vestibular para o curso de matemática. A decisão reconhece que o menino é superdotado, condição que permite que o aluno do ensino fundamental ou médio possa se matricular em séries mais avançadas.

De acordo com a família de Luan, ele começou a ler aos três anos de idade e tem conhecimentos em matemática, raciocínio lógico, português e geografia. Em julho de 2023, o menino participou do quadro Pequenos Gênios, do programa Caldeirão com Hulk, da Rede Globo, em que crianças são desafiadas a fazer desafios lógicos com rapidez, como contas matemáticas e soletrar palavras ao contrário. Atualmente, ele conta com mais de 230 mil seguidores nas redes sociais.

Ao Estadão, Luan revelou estar "muito feliz" com a possibilidade de cursar a faculdade, pois pensou que não seria aprovado. Segundo ele, acertou só metade das questões do gabarito. Foi a redação que o "salvou".

Agora, o garoto deve realizar as provas de aceleração na Secretaria de Educação do Amazonas. Caso seja aprovado, vai receber os diplomas dos ensinos básico e médio para poder fazer a matrícula na universidade. As provas ainda não estão marcadas, mas o prazo para entregar a documentação na UEA é 15 de fevereiro. Se Luan não conseguir os diplomas, vai começar o 6º ano do ensino fundamental em uma instituição privada, em que ganhou bolsa integral de estudos.

Universidade

O interesse do menino pela vida acadêmica surgiu quando leu uma notícia de um adolescente de 14 anos que tinha sido aprovado em um vestibular. Assim, Luan decidiu tentar também.

Pela aprovação no processo seletivo, o garoto recebeu uma menção honrosa entregue pelo reitor da Universidade do Estado do Amazonas, André Zogahib, além de uma medalha e um kit da universidade.

Na terça-feira (9/1), Luan visitou a Escola Superior de Tecnologia da UEA e pode conhecer os laboratórios do campus, bem como projetos que são desenvolvidos nas áreas de robótica, física e matemática.