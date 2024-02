Fies social: governo lança financiamento de 100% de cursos pagos

Td Talita de Souza

Fies Social deve começar a valer a partir do 2º semestre de 2024 - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Ministério da Educação instituiu, nesta sexta-feira (16/2), o Fies Social, programa que permite financiamento de 100% dos custos de cursos do ensino superior a estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial da União, o objetivo do programa é “garantir condições especiais de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) pelos estudantes” desse grupo.

A resolução afirma que o financiamento deverá ocorrer de acordo com os limites de valores fixados pelo programa regular do Fies, do mínimo ao máximo.

Metade das vagas oferecidas pelo programa serão reservadas para estudantes com renda de até meio salário mínimo. Além disso, estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência terão reserva de vagas como prioridade do programa.

As novidades valerão a partir do processo seletivo referente ao 2º semestre deste ano. Informações sobre número de vagas e detalhes da seleção não foram anunciados na resolução.