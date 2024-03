Recife terá um instituto federal com foco em tecnologia, anuncia João Campos

Td Talita de Souza

João Campos no Conecta Recife - (crédito: Talita de Souza/ CB/D.APress)

Recife — A capital de Pernambuco terá mais um braço com foco em tecnologia para fomentar o polo digital do município em breve. Uma nova unidade do Instituto Federal de Pernambuco (IFP) será construído no centro de Recife e terá como foco cursos tecnológicos. O anúncio foi feito pelo prefeito de Recife, João Campos (PSB), nesta terça-feira (12/3).



“No dia de hoje, o presidente Lula vai anunciar, com o ministro Camilo, mais um câmpus do Instituto Federal de Pernambuco que vai ficar no centro de Recife e terá vocação de tecnologia”, anunciou o prefeito comemorando.

O prefeito disse, ainda, que deseja construir a nova unidade em um prédio histórico abandonado, a fim de recuperar o imóvel dando valor de modernização e benefício para sociedade.

A declaração foi feita nesta terça-feira (12/3) durante o evento Conecta Recife, promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto a Empresa Municipal de Informática (Emprel), para fomentar debates sobre o uso da tecnologia como forma de modernizar e desburocratizar os serviços municipais e estaduais. Os encontros ocorrem nesta terça e quarta-feira (12 e 13/3) em Recife.

João Campos também exaltou a estrutura digital do município, que abriga o maior parque tecnológico do Brasil a céu aberto, o Porto Digital. A tecnologia foi implementada pelo prefeito em duas grandes frentes: na forma de ofertar os serviços públicos e na comunicação deles.

A modernização na oferta de serviços públicos foi iniciada durante a pandemia de covid-19, lembra o prefeito. Antes da vacina contra o novo coronavírus chegar ao município, o prefeito e a equipe de tecnologia se reuniu para promover um serviço digital ao cidadão recifense para agendar o dia e o local em que receberia o imunizante.

Criado o serviço, o prefeito proibiu outras plataformas para oferecer serviços públicos e centralizou, em um só portal, toda a oferta da prefeitura para a população.

“Proibi de criar aplicativo na prefeitura. Falei que tínhamos que ter uma porta de entrada única para o serviço público na cidade. Aproveitamos o serviço criado para o agendamento da vacina da covid-19 e criamos esse único local no qual o cidadão também pode entrar solicitar matrícula de creche, um paviamento, e muitas outras coisas. No início do portal, 8 mil pessoas estavam cadastradas, hoje são mais de 1,8 milhão de pessoas cadastradas”, diz o prefeito.

Comunicação dos serviços também foi prioridade

Recife é a cidade com maior comunicação entre o governo público e a população do município via Whatsapp. Para chegar na marca, o governador se inspirou em Buenos Aires, na Argentina, cidade que ostentava o topo do ranking nessa categoria. A ideia é comunicar com qualidade e eficácia os serviços públicos e as informações necessárias para o cidadão.

“Recife era a segunda cidade do mundo a conectar com o Whatsapp com a população com 6 milhões de mensagens,. A primeira era Buenos Aires. Visitamos o local e aprendemos o que fazer. Hoje, Recife é a que mais se comunica pelo Whatsapp. Nenhuma dessas mensagens é publicidade, tudo é serviço público. Mensagens sobre gratuidade do transporte, desconto no IPTU e muito mais. Então é algo de se orgulhar e avançar ainda mais”, pontua o prefeito.

Conecta Recife

A burocratização é apontada por brasileiros como um dos principais problemas no serviço público, principalmente quando afeta os serviços oferecidos para a população. Por isso, estados e municípios tem buscado a tecnologia para desconstruir e encontrar um novo modelo de gestão que modernize a máquina pública.

É o caso do Recife, que reúne no evento Conecta Recife entidades, empresas e atores de todo o país para discutir como driblar os desafios históricos de maneira eficiente e duradoura.

Durante dois dias, além de debates e painéis temáticos que abordarão os temas inteligência artificial, transformação digital e outros, uma exposição de empresas desenvolvedoras de novas tecnologias e apresentação de cases de sucesso fazem parte do evento.

*A jornalista viajou a convite do evento