Lula participa de lançamento da primeira de graduação do Impa

VC Victor Correia

Lula no evento de lançamento do primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta terça-feira (2/4), da inauguração do Impa Tech, primeiro programa de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Rio de Janeiro, voltado a pesquisas avançadas sobre o tema. Em discurso, Lula classificou a abertura do curso como “um gol de bicicleta”.

Até o momento, o Impa oferecia apenas cursos de mestrado, mestrado profissional e doutorado. A primeira turma do bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação se inicia agora e conta com 100 alunos, cuja maioria foi selecionada entre os medalhistas das olimpíadas brasileiras do conhecimento.

“O que o governo faz é tentar abrir a porta, mas quem tem que atravessar e seguir a porta são vocês, com muita vontade e com muita disposição”, disse Lula aos estudantes. Ele lembrou ainda que a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) foi criada durante o seu primeiro mandato, em 2005, por iniciativa da professora Suely Druck.

“Educação não é privilégio de rico. Educação é direito de todos e não é gasto, é investimento. E o Estado precisa assumir a responsabilidade”, frisou ainda Lula. O governo federal prevê investimento de R$ 18,7 milhões no Impa Tech em 2024. Os alunos terão acesso a alojamentos, bolsa de R$ 500 e auxílio-alimentação de R$ 1.290 por mês.



O Impa atua desde 1952 e é referência internacional em matemática, com um corpo de 40 pesquisadores. O instituto também realiza a Obmep. Das vagas oferecidas para a primeira turma da graduação, 80% foram destinadas aos melhores colocados das: Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP); Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM); Olimpíada Brasileira de Física (OBF); Olimpíada Brasileira de Química (OBQ) e Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). Os 20% restantes usaram a nota de Matemática do Ensino Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Pé na estrada

Em seu discurso, Lula citou ainda que o investimento em Educação é essencial para o combate à desinformação. “O momento que nós estamos vivendo é um momento delicado na história do Brasil. Eu tenho 74 anos e não conheci nenhum momento de negacionismo, de fake news, de ódio, como nós vemos hoje”, afirmou.

O compromisso foi o primeiro de uma série de viagens que Lula fará nesta semana no Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. Diferentemente da rodada anterior de viagens, Lula maneirou no primeiro discurso e evitou ataques a opositores. As visitas aos estados são as primeiras após queda na popularidade.

Também participaram do lançamento do Impa Tech os ministros Camilo Santana (Educação), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Anielle Franco (Igualdade Racial), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, além de outras autoridades.