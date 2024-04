UnB sobre greve: "Semestre letivo não foi suspenso"

AG Aline Gouveia

Após o início da greve geral de servidores da educação, a Universidade de Brasília (UnB) informou que acompanha de perto as reivindicações junto ao governo federal. Os servidores técnico-administrativos estão em greve desde a última quinta-feira (11/4) e os docentes começaram nesta segunda-feira (15/4). A instituição garantiu, também, que o semestre não foi suspenso ou cancelado.

"O semestre letivo não foi suspenso e nem cancelado. Após o término da greve e se for necessário, eventual alteração do calendário acadêmico será objeto de deliberação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), nos termos do Regimento Geral da UnB", diz a universidade em nota assinada pela reitora Márcia Abrahão e pelo vice-reitor Enrique Huelva.



Além disso, a UnB também destacou que respeita e valoriza seus professores, servidores técnicos e trabalhadores terceirizados, "cuja dedicação, ao lado dos estudantes, é fundamental para que a instituição mantenha a sua excelência no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão, pautados pelo compromisso social".



A Administração da UnB tem mantido reuniões semanais com o comando de greve dos servidores técnicos para acompanhar os desdobramentos e definir, em consenso, os serviços essenciais. Entre esses serviços, foram definidos como essenciais:

Funcionamento da comissão do PGD; pagamentos (incluindo folha de pagamento, bolsas, benefícios e auxílios, e repasses às empresas prestadoras de serviços, dentre outros inadiáveis);

Segurança patrimonial;

Laboratórios de pesquisa que tratem de alimentação e o bem-estar de animais, plantas e culturas, e manutenção de criogenia;

Arrecadação de receita da Universidade;

Continuidade dos programas de assistência estudantil e demais processos seletivos iniciados antes do início da greve, incluindo a conclusão do registro de novos(as) alunos(as) de pós-graduação;

Atendimentos psicológicos críticos em acompanhamento no CAEP e DASU;

Manutenção elétrica, hidráulica e estrutural de caráter emergencial; e suporte aos discentes PcD.

Segundo a UnB, a reunião com o comando de greve dos docentes deverá ocorrer nesta semana. "Reafirmamos nosso compromisso com o diálogo e a democracia, buscando sempre o interesse coletivo e o fortalecimento de nossa instituição", disse a instituição.



Os professores das universidades e institutos federais pedem o reajuste salarial de 22%, a ser dividido em três parcelas iguais de 7,06%.

Veja a nota da UnB na íntegra:

À Comunidade Acadêmica,

Em caso de dúvidas sobre a essencialidade de alguma atividade em determinado setor, entre em contato com o comando de greve dos servidores técnicos-administrativos pelo endereço <comissao.etica.clg.sintfub@gmail.com> e/ou ao Decanato de Gestão de Pessoas (DGP) pelo endereço <dgpdap@unb.br>. Para tirar dúvidas a respeito da greve dos docentes, entre em contato com a Associação dos Decentes da Universidade de Brasília pelo e-mail: adunbss@adunb.org.br.

Reafirmamos nosso compromisso com o diálogo e a democracia, buscando sempre o interesse coletivo e o fortalecimento de nossa instituição.