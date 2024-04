Alexandre de Moraes é aprovado em concurso de professor da USP

GB Gabriella Braz

O ministro foi aprovado com tese intitulada O direito eleitoral e o novo populismo digital extremista — liberdade de escolha do eleitor e a promoção da democracia - (crédito: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

O ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi aprovado, nesta sexta-feira (12/4), no concurso para professor da Universidade de São Paulo (USP). O magistrado já lecionava na Faculdade de Direito (FDUSP) como professor associado na área de Direito do Estado, agora, Moraes será professor titular de Direito Eleitoral.

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no biênio 2022/2024, o ministro foi aprovado com tese intitulada O direito eleitoral e o novo populismo digital extremista — liberdade de escolha do eleitor e a promoção da democracia. Na tese, Moraes disserta sobre os impactos da desinformação, liberdade de expressão e o papel da Justiça Eleitoral.

Na defesa da tese, o agora professor titular teve quatro notas 9,5 e uma 10. Ele ainda recebeu quatro notas 10 e uma 9,5 na prova de erudição. O ministro gabaritou o memorial, com nota máxima pelos cinco integrantes da banca.