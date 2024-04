UFMG se manifesta pela primeira vez sobre a greve; veja o que foi dito

MS Melissa Souza*

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) reconheceu a legitimidade da greve de técnicos administrativos (TAEs) e professores. Em nota à comunidade (veja abaixo) emitida nesta terça-feira (23/4), a instituição afirmou que as reivindicações dos servidores são justas e que, caso necessário, o calendário acadêmico será ajustado ao fim da paralisação.

Professores da UFMG decidiram entrar em greve a partir de 15 de abril em assembleia realizada no dia 11 deste mês. Já os TAEs, estão paralisados desde 11 de março reivindicando direitos como o reajuste salarial. No entanto, a universidade não havia se manifestado sobre o assunto até esta terça (23).

Por meio de nota, a instituição afirma que paralisações são um direito constitucional da classe trabalhadora, mas que compete aos trabalhadores e sindicatos a decisão de como e quando exercê-las. A UFMG garantiu, ainda, que o calendário acadêmico será ajustado caso seja preciso, considerando que muitas aulas foram canceladas desde o dia 15.

UFMG se manifesta sobre a greve pela primeira vez desde a deflagração Reprodução/UFMG

Federais de Minas Gerais

Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), oito instituições de ensino de Minas Gerais estão em greve. Além delas, outras 13 de todo o país se encontram paralisadas e mais 17 instituições têm indicativo de greve e outras oito se encontram em estado de greve. São elas:

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)



Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ)



Universidade Federal de Viçosa (UFV)



Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)



Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)



Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet)



Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG)



Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM)

Reivindicações

Desde 11 de março, os servidores técnicos administrativos (TAEs) das universidades federais estão parados por garantia de direitos. Entre as reivindicações, estão a reposição de perdas salariais acumuladas durante os governos Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), a reestruturação dos planos de carreiras, mais investimentos nas instituições e realização de um concurso para contratação de funcionários. O movimento também pede reajuste imediato dos auxílios e bolsas dos estudantes.

Já os professores também se encontram em luta pela recomposição salarial, pela valorização e reestruturação das carreiras dos servidores da educação pública federal e por melhores condições de trabalho. A recomposição dos quadros de professores por concurso público, a recomposição orçamentária das instituições federais e a equiparação de benefícios entre as carreiras do sistema federal e entre os servidores da ativa e aposentados também fazem parte das pautas da categoria.

Os professores reivindicam recomposição salarial de 7,06% já em 2024 e outras duas parcelas com o mesmo índice nos dois anos seguintes. Já os servidores administrativos, que estão paralisados desde o mês passado, pedem três parcelas iguais de 10,34%, em 2024, 2025 e 2026. De acordo com as entidades de classe que representam os trabalhadores, esses valores correspondem às perdas salariais das categorias desde 2016.

Proposta do governo

Na sexta-feira (19/4), o governo federal apresentou uma proposta ao Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), por meio da Mesa de Negociação Específica do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Na ocasião, houve uma reformulação da proposta do governo, já que antes desta reunião a ideia era aumentar o salário dos professores em 9%, divididos em parcelas de 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026.

Mesmo com a nova proposta, o MGI negou aumento salarial para este ano. A alegação é que, ao considerar o arcabouço fiscal, faltariam recursos financeiros para reajustar o salário de servidores federais em 2024. Agora, tramita no Senado uma proposta que altera os planos fiscais e libera cerca de R$ 15 bilhões para o governo gastar ainda neste ano.

Entidades sindicais de cada região terão até quinta-feira (25/4) para avaliar a proposta feita pelo Ministério da Gestão, segundo a representação federal da categoria.