UnB: Cepe avalia novo calendário acadêmico nesta quinta (27/6)

CB Correio Braziliense

Cepe reúne-se para decidir novo calendário acadêmico, nesta quinta (27/6) - (crédito: Divulgação)

Após o fim da greve dos docentes da Universidade de Brasília (UnB), aprovado pela categoria em assembleia na última quinta-feira (20/6), o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) vai se reunir nesta quinta (27/6) para decidir ajustes no calendário acadêmico. A reunião está marcada para as 14h30, no auditório da reitoria.

Os professores, que estavam em greve desde 15 de abril, retomam as aulas nesta quarta-feira (26/6). De acordo com o vice-reitor e presidente do Cepe, Enrique Huelva, a reunião definirá uma proposta que será levada para a discussão das unidades acadêmicas, frisando que os dias letivos perdidos durante a greve serão repostos. “Todos os dias de paralisação serão repostos. São dias letivos. Sempre funcionou assim em outros momentos que passamos por greve na UnB. Desta vez, não será diferente”, afirma.

Uma das propostas enviadas pelo Decanato de Ensino e Graduação ao Cepe consiste na adição dos 58 dias letivos abrangidos com a greve no novo calendário acadêmico. Dessa forma, o final do semestre letivo de 2024/1 ficaria previsto para 21 de setembro. O semestre de 2024/2 se iniciaria em 14 de outubro e terminaria em 22 de fevereiro de 2025. “A proposta foi elaborada para atender às necessidades técnicas com o menor impacto possível para o ano letivo de 2025 e manutenção dos semestres de verão a partir de 2026”, afirma o documento enviado ao Cepe.