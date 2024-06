Cepe da UnB aprova novo calendário acadêmico nesta quinta-feira (27/6)

CB Correio Braziliense

- - (crédito: Ed Alves)

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade de Brasília (UnB) aprovou, na tarde desta quinta-feira (27/6), proposta de novo calendário acadêmico após o fim da greve dos docentes federais. A reunião, que foi presidida pelo vice-reitor da universidade e presidente do Cepe, Enrique Huelva, contou com representação de professores e alunos. A proposta, do Decanato de Ensino de Graduação, foi aprovada com 33 votos a favor e quatro abstenções.



Com o novo calendário, o conselho decidiu pela adição dos 58 dias letivos abrangidos pela greve ao semestre de 2024/1. Dessa forma, o final deste semestre letivo fica previsto para 21 de setembro. Já o semestre de 2024/2 terá início em 14 de outubro e terminará em 22 de fevereiro de 2025, com intervalo entre 23 de dezembro de 2024 e 4 de janeiro de 2025 e supressão das aulas de verão no ano que vem.

“A proposta foi elaborada para atender às necessidades técnicas com o menor impacto possível para o ano letivo de 2025 e manutenção dos semestres de verão a partir de 2026”, afirma o documento aprovado pelo Cepe.

Os professores da UnB, que estavam em greve desde 15 de abril, retomaram as aulas nesta quarta-feira (26/6). Enrique Huelva reforça que os dias letivos perdidos durante a greve serão repostos. “Todos os dias de paralisação serão repostos. São dias letivos. Sempre funcionou assim em outros momentos que passamos por greve na UnB. Desta vez, não será diferente”, afirma.

UFPR

Assim como a UnB, o Cepe da Universidade Federal do Paraná (UFPR) aprovou novo calendário acadêmico de 2024, com as adaptações necessárias após o encerramento da greve dos professores. O cronograma atualizado garante a reposição integral dos conteúdos de forma presencial e a flexibilização necessária para atender as diferentes realidades existentes na universidade. Os ajustes preveem a dispensa de frequência no período de 24 de junho a 6 de julho. A medida visa permitir que os estudantes se reorganizem para o retorno, considerando que muitos voltaram para suas cidades de origem durante a greve.

O novo calendário da UFPR define o primeiro semestre letivo de 2024 em 10 de agosto e o início do segundo semestre em 2 de setembro. Com a readequação, o calendário acadêmico de 2024 passa a ter 43 semanas, duas a mais que a versão original. Mesmo com essa ampliação, a maioria dos cursos encerrará o ano letivo de 2024 até dezembro, com exceção dos cursos de 20 semanas letivas (medicina Curitiba e medicina Toledo) e, eventualmente, os cursos de 18 semanas letivas.