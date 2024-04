UnB organiza 2º vestibular 60mais com 216 vagas distribuídas por 60 cursos

LF Luis Fellype Rodrigues

A primeira edição do vestibular 60mais ocorreu em 28 de janeiro. A prova consiste em uma redação com até 30 linhas - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Nunca é tarde para estudar. A Universidade de Brasília (UnB) dá sequência ao vestibular 60mais, que chega à segunda edição. A iniciativa abre portas para que pessoas da terceira idade possam fazer o curso que sempre sonharam. Serão 216 vagas distribuídas por 60 cursos, uma adesão bem maior do que na última edição, quando foram ofertadas 136 vagas em 37 cursos. As inscrições vão de 30 de abril a 15 de maio e podem ser feitas no portal da UnB ou presencialmente no Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A data e os locais das provas, além de outras informações, serão divulgados no edital que será publicado no próximo dia 26. A iniciativa do vestibular foi tomada pela Câmara dos Direitos Humanos da UnB como parte da campanha Envelhecer saudável. Os aprovados nesta edição irão ingressar na universidade em agosto deste ano.

Quando foram lançadas as inscrições da primeira edição, a expectativa da universidade era de receber entre 500 e mil participantes, no entanto, 3.014 candidatos se inscreveram. Para esta nova seleção, a UnB espera um número maior de inscrições.

Melhor idade

Diretora de Inovação e Estratégias para o Ensino de Graduação (Dieg) da UnB, Thais Lamounier destaca que na primeira experiência do 60mais todos o candidatos selecionados ocuparam as vagas ofertadas e foram recebidos com muito carinho. "Estão tendo todo o apoio das coordenações dos cursos de graduação", pontua. A diretora dá dicas para os candidatos. "É essencial que eles busquem estudar as normas atuais de redação em língua portuguesa e também pratiquem a escrita sobre temas contemporâneos."

Márcia Abrahão, reitora da UnB, disse que a primeira edição, que teve a prova aplicada em 28 de janeiro deste ano, mostrou que o processo seletivo foi uma decisão muito acertada da gestão. "Queremos uma universidade cada vez mais diversa, inclusiva e democrática", explica.

No fim do último mês, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) aprovou por unanimidade a resolução que institui o processo seletivo 60mais na Universidade de Brasília (UnB). A decisão estabeleceu que o processo seletivo será semestral. O edital também cita que a avaliação deve ser uma prova de redação em língua portuguesa com limite de 30 linhas.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado