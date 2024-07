MEC ofertará mais de 6,5 mil bolsas no DF pelo Prouni 2/2024

ME Maria Eduarda Lavocat*

O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza 6.511 bolsas de estudo no Distrito Federal por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni). As inscrições estarão abertas entre os dias 23 e 26 de julho, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os resultados serão divulgados em duas chamadas, nos dias 31 de julho e 20 de agosto.

Do total de bolsas, 3.602 são integrais (cobrindo 100% do valor) e 2.909 são parciais (cobrindo 50%), distribuídas entre 165 cursos de 45 instituições participantes no DF. As bolsas disponíveis em cada município podem ser consultadas na página do Prouni, na seção "Consulta de bolsas". Os candidatos podem se inscrever para bolsas integrais se a renda familiar bruta mensal per capita não ultrapassar um salário mínimo e meio, ou para bolsas parciais se a renda não exceder três salários mínimos.

O curso de graduação com o maior número de bolsas ofertadas no DF é direito, com 445 vagas, sendo 146 integrais e 299 parciais. Em seguida, os cursos com mais oportunidades são: análise e desenvolvimento de sistemas, com 407 bolsas (271 integrais e 136 parciais), e enfermagem, com 397 bolsas (131 integrais e 266 parciais).

