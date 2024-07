UnB concede diploma post mortem a Honestino Guimarães

CB Correio Braziliense

UnB marca data para conceder título a Honestino Guimarães -

*Rebeca Alves

A Universidade de Brasília (UnB) vai realizar, na sexta-feira (26/7), às 15h30, a entrega do título post mortem de geólogo a Honestino Guimarães, revertendo a expulsão do militante histórico em defesa da democracia e pela educação pública. A cerimônia de outorga, a primeira na modalidade post mortem realizada pela instituição, será no auditório da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB-S.Sind), com a presença de familiares do estudante.

A outorga do diploma de geólogo a Honestino Guimarães foi aprovada no dia 7 de junho pelo Conselho Universitário (Consuni) e anulou o ato que desligou o estudante da Universidade. “A luta pela justiça, pela democracia, pela educação pública e o resgate desta história são necessárias para que possamos construir uma Universidade mais forte, mais comprometida com nosso país. Este momento é muito importante para nós como Universidade, como docentes, como sociedade e a todos e todas discentes”, afirmou Eliene Novas, presidente da ADUnB-S.Sind.

Sobre



Honestino Monteiro Guimarães nasceu em Itaberaí (GO), em 1947, e mudou-se com sua família para Brasília em 1960. Cinco anos depois, conquistou o primeiro lugar no vestibular para geologia da UnB. Foi líder estudantil, tornando-se presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UnB e da União Nacional dos Estudantes (UNE). Foi desligado da instituição antes de se formar e desapareceu, entre 1968 e 1973, durante o regime político comandado por membros das Forças Armadas no país. Apesar da confirmação pública de sua morte em 1996, seu corpo nunca foi encontrado.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues