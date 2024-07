*A *REBECA ALVES DOS SANTOS

Programa de bolsas universitárias para estudantes indígenas está com as inscrições abertas - (crédito: Divulgação/PIPOUS)

O Programa Indígena de Permanência e Oportunidades na Universidade (Pipou), promovido pela Vale e pelo Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN), está com inscrições abertas até 11/8 para 56 bolsas universitárias, com o objetivo de apoiar a permanência de estudantes indígenas em seus cursos de graduação. Além da bolsa, no valor de R$ 1.200 por mês, há doação de um computador portátil para cada selecionado no processo.

Do total, 20 bolsas são reservadas para estudantes residentes em terras indígenas com atuação da empresa Vale S.A,: povo Gavião (TI Mãe Maria – PA), povo Guajajara (TI Rio Pindaré e TI Caru – MA), povo Tupiniquim e povo Guarani (TI Tupiniquim Guarani, TI Caieiras Velhas II, TI Comboios – ES),povo Krenak (TI Krenak – MG), povo Kayapó (TI Kayapó) e povo Xikrin (TI Xikrin do Cateté). O programa inclui atividades formativas que ocorrem em formato remoto, como oficinas de escrita acadêmica e rodas de conversa sobre os direitos dos povos indígenas.

O processo seletivo é composto pelas seguintes fases: preenchimento de formulário on-line no link https://forms.gle/LMEqRVFYSXt14ExDA, redação no ato de inscrição e entrevista individual de forma remota.

Para participar do programa, o estudante deverá ter iniciado seus estudos nos anos de 2022 ou 2023 e estar matriculado em alguma das seguintes instituições: Faculdade AlfaUnipac, Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Instituto Federal do Maranhão (IFMA), Instituto Federal do Pará (IFPA), Univale, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Federal do Amazonas (UFAM - Manaus), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e Universidade Vila Velha (UVV).

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues