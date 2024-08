Fies 2024: inscrições terminam nesta terça-feira (27/8)

MR Marina Rodrigues

Estudantes têm até as 23h59 de hoje (27/8) para se inscrever pelo Fies Seleção, no portal Acesso Único - (crédito: EBC)

Os estudantes interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do 2º semestre de 2024 têm até as 23h59 de hoje (27/8) para se inscreverem, gratuitamente, pelo Fies Seleção. No portal Acesso Único, o candidato deverá selecionar até três opções de curso, na ordem de preferência. Caso seja o primeiro acesso, será preciso criar uma conta no portal Gov.br.

O objetivo da iniciativa é incentivar o ingresso de jovens no ensino superior, principalmente os de baixa renda, por meio de auxílio financeiro nos cursos de graduação em diversas instituições privadas do país. Para participar da seleção, é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010; ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas notas das cinco provas; não ter zerado a redação; não ter participado no Enem como treineiro; e possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Das 70 mil vagas ofertadas neste ano, 50% são destinadas para os candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, nesta edição, serão ofertadas, pela primeira vez, reserva de vagas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

A lista de selecionados será divulgado em 9 de setembro. Já a convocação da lista de espera está prevista para ocorrer entre 16 de setembro e 29 de outubro. Confira o passo a passo de inscrição feito pelo MEC no site https://bit.ly/3ACul2y e pesquise a oferta de vagas por UF na plataforma de busca: https://fiesselecaoaluno.mec.gov.br/vagas.