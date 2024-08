RP Raphaela Peixoto

Conforme o cronograma divulgado pela empresa, a publicação do edital do concurso está prevista para setembro - (crédito: Reprodução/MCom)

Apesar de ainda não ter um edital lançado, o concurso dos Correios já apresenta algumas informações concretas. A empresa estatal anunciou que oferecerá 3.468 vagas, além de especificar a distribuição por nível de escolaridade e pelas diferentes regiões do Brasil.

Do total de vagas, 3.099 são destinadas para agentes dos Correios, cargo que exige ter nível médio e o salário é de R$ 2.429,26. Ainda, serão ofertadas 369 chances para analistas dos Correios, cuja remuneração é de R$ 6.872,48. O cargo exige ensino superior completo.

De acordo com os Correios, os candidatos de ambos os cargos serão avaliados, por meio de provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, para julgamento de certo ou errado. Seguindo o modelo adotado pelo Concurso Nacional Unificado, a aplicação do próximo concurso do Correios será expandida para outras cidades além das capitais. Ao todo, a aplicação das provas ocorrerá em 228 cidades.

Conforme o cronograma divulgado pela empresa, a publicação do edital do concurso está prevista para setembro. A expectativa é os candidatos aprovados sejam nomeados em dezembro.

Confira a distribuição

A maior parte das oportunidades é destinada a cargos de nível médio, e a região Sudeste concentra a maior quantidade de vagas. Confira a distribuição:

Agentes dos Correios

Centro-Oeste: 446

Nordeste: 669

Norte: 240

Sudeste: 1.048

Sul: 696

Analistas dos Correios