UnB retorna aulas presenciais após suspensão por causa da fumaça

DD Darcianne Diogo

Biblioteca da UnB é fechada após "grande concentração de fumaça" causada por incêndios florestais - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Universidade de Brasília (UnB) anunciou o retorno das aulas a partir desta quarta-feira (18/9). As atividades na instituição ocorreram de forma remota nesta terça-feira (17/9) devido à forte concentração de fumaça nas dependências da universidade causada pelo incêndio no Parque Nacional de Brasília.



O anúncio para a suspensão das aulas ocorreu ainda nesta terça. No entanto, a equipe gestora emitiu um memorando circular, à noite, informando sobre a retomada das atividades presenciais em fluxo normal.

“As unidades que aderiram ao Programa de Gestão e Desempenho (PGD) deverão seguir o planejamento anteriormente estabelecido, mantendo suas atividades conforme o previsto em seus respectivos planos de trabalho”, menciona o documento.

Logo em seguida ao anúncio da UnB, o Diretório Central dos Estudantes Honestino Guimarães solicitou o cancelamento de todas o expediente presencial durante a semana, "a fim de salvaguardar a saúde de estudantes, servidores, professores e servidores terceirizados".

Incêndio

A quantidade de partículas de poeira no ar (PM 2,5) no Distrito Federal é 11,1 vezes superior ao limite anual recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com a plataforma IQAir, a qualidade do ar na capital é considerada insalubre para grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. As condições de seca e os incêndios florestais estão piorando essa situação. Nesta terça-feira (17/9), 25 escolas do DF também teve aulas suspensas.

A fumaça no DF deve-se ao incêndio de grandes proporções que atinge o Parque Nacional de Brasília. Nesta terça, 640 bombeiros atuaram no combate ao fogo, além de brigadistas do Instituto Brasília Ambiental, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Prevfogo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Dos 42 mil hectares do parque, 2 mil foram consumidos pelo fogo. No entanto, segundo os bombeiros, o incêndio no local está controlado.