26º Fnesp debate reformulação do EaD e perspectivas do PNE na próxima década

MR Marina Rodrigues

26º FNESP debate educação digital e políticas púbicas para o futuro do ensino superior no Brasil - (crédito: Arquivo pessoal)

O Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior no Brasil, realizará a 26º edição do FNESP, maior fórum de ensino superior da América Latina, nos dias 18 e 19 de setembro, no Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo. Com o tema Educação Digital: Muito além do EaD, o evento contará com a participação de especialistas nacionais e internacionais e representantes do governo federal, além de educadores e gestores de instituições de ensino superior públicas e privadas, para debater o equilíbrio entre conexão humana e tecnologia na formação integral dos estudantes.

A programação inclui pautas que vão do ensino digital à justiça social, com o objetivo de apresentar caminhos para a qualificação do processo de ensino e aprendizagem nas modalidades presencial e à distância. Também serão apresentados indicadores de empregabilidade no país, com a pesquisa bem como analisadas as metas não cumpridas do Plano Nacional de Educação (PNE) 2024-2034, ampliando as perspectivas para a nova proposta em tramitação e para políticas públicas futuras em prol da educação.



Alguns dos convidados especiais desta edição são o ministro da Educação, Camilo Santana; a secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), Marta Abramo; o presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), André Guilherme Lemos; e o presidente do Inep, Manuel Palacios. Também debatem o PNE no Fnesp o presidente da Câmara de Educação Superior do CNE, Henrique Sartori, e o membro da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), Renato Pedrosa.

Durante o evento, no dia 19, também será realizado o 7º HackLab FNESP, uma maratona empreendedora em que 30 estudantes universitários de várias regiões do país têm a oportunidade de apresentar soluções inovadoras para problemas reais da educação superior nacional. Os estudantes recebem treinamento nas áreas de identificação e validação de oportunidades, design thinking, validação de solução e modelagem de negócios. As startups vencedoras recebem os seguintes prêmios: R$ 10 mil (1º lugar); Echo Dot Alexa (2º lugar); e fone de ouvido JBL (3º lugar).



Serviço

26º FNESP, maior fórum de ensino superior da América Latina

Tema: Educação Digital: Muito além do EAD

Data: 18 e 19 de setembro

Local: Centro de Convenções Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1209, São Paulo – SP

Mais informações: https://www.semesp.org.br/fnesp/home/