Entenda como foi a definição da lista tríplice para a Reitoria da UnB

Fátima Souza, Rozana Naves e Márcio Muniz - (crédito: Mariana Leal/Secom UnB)

O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade de Brasília (UnB) definiu nesta sexta-feira (13/9) a lista tríplice para a escolha da nova Reitoria, que assumirá a gestão da instituição no período de 2024 a 2028. Os nomes serão encaminhados ao Ministério da Educação (MEC) e, posteriormente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolherá e nomeará os novos gestores. Compõem a lista os professores Rozana Naves, do Instituto de Letras, com 58 votos no Consuni; Márcio Muniz, da Faculdade de Tecnologia, que recebeu quatro votos; e Fátima Souza, da Faculdade de Ciências da Saúde, que obteve dois votos.

"A reunião do Consuni ocorreu conforme o esperado e reafirmou o que o processo democrático já havia afirmado. Minha expectativa é que o processo ocorra tranquilamente no MEC. O presidente Lula tem a tradição de respeitar as eleições realizadas na comunidade acadêmica e indicar o primeiro da lista, então, estou bem confiante", disse Rozana ao Correio.

Como havia apenas duas inscrições, Rozana sugeriu o nome do professor Márcio, que integrou sua chapa como vice, para completar a lista tríplice. Na reunião, o Consuni abriu um prazo para novas candidaturas, permitindo que o professor Márcio se inscrevesse, o que viabilizou o início da votação. A indicação de seu nome se justificou pelo fato de a Chapa 93, da qual fazia parte, ter recebido a maioria dos votos da comunidade.

"Acredito que o Consuni respeitou a vontade da comunidade que concedeu a maioria dos votos para a chapa de Rozana. Eu espero que o Lula escolha a professora Rozana, primeira colocada. Sou filha da democracia e desse lugar não saio. Acredito que a professora Rozana vai imprimir um novo tempo na UnB, são muitos desafios, mas agora é o momento de juntar a todos", declarou Fátima Souza.

Conforme o art. 2º da Resolução do Consuni, a lista tríplice é homologada de acordo com a ordem dos candidatos mais votados pela comunidade acadêmica, respeitando o resultado da consulta. O documento é então enviado ao governo federal no prazo de até 60 dias para a nomeação final. Assim, a votação de docentes, estudantes e técnicos administrativos não configura uma eleição direta para a Reitoria, mas sim uma oportunidade para a comunidade acadêmica expressar sua opinião.

Consuni

O Consuni é o órgão máximo das universidades e tem como função deliberar, normatizar e planear a instituição. É formado por membros da administração, professores, estudantes e servidores técnico-administrativos. A reunião, conduzida pela reitora e presidente do Conselho, Márcia Abrahão, contou com a participação de 68 conselheiros aptos a votar, dos quais 55 eram docentes, representando 80,88% do total.

Eleição

A decana de Extensão da UnB, Olgamir Amancia, e o diretor da Faculdade de Medicina, Gustavo Romero, que, no segundo turno, ficaram em segundo lugar na consulta, decidiram não se candidatar para compor a lista tríplice. O primeiro turno da eleição da UnB aconteceu entre 20 e 21 de agosto. O segundo turno foi em 3 e 4 de setembro, quando a Chapa 93 - Imagine UnB: Participar e Transformar, composta por Rozana e Márcio, obteve 64,98% dos votos.

