Mochilão: feira de profissões do UDF ocorre nesta quinta-feira (3/10) em Brasília

JG Júlia Giusti*

Feira de profissões Mochilão ocorre nesta quinta-feira (3/10), das 8h30 às 18h, com programação disponível no aplicativo Duda - (crédito: Arquivo pessoal)

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) vai realizar, nesta quinta-feira (3/10), das 8h30 às 18h, mais uma edição da tradicional Feira de Profissões, chamada de Mochilão. O evento será presencial e gratuito em Brasília, e oferecerá opções de bolsas de mérito para que o estudante possa ingressar no mundo universitário. Neste ano, os participantes podem concorrer a bolsas de até 100% no UDF. Para saber mais, acesse o site.

O Mochilão tem como objetivo auxiliar os estudantes na decisão de qual carreira seguir no futuro, além de fornecer informações detalhadas sobre cada curso, promover um tour pela estrutura da instituição e oferecer uma visão mais clara sobre a vida universitária e o mercado de trabalho. A programação contará com diversas atividades presenciais, incluindo oficinas práticas oferecidas pelos cursos, conversa com os professores e alunos, visitas pelos espaços, atividades lúdicas, atrações musicais, jogos e muito mais. O cronograma app Duda, disponível para Android e IOS, oferecerá recursos exclusivos para enriquecer a experiência no evento. O aplicativo é gamificado e guiará os participantes na jornada das profissões.

Para o reitor do UDF, André Leão, o evento é essencial para ajudar na escolha da carreira e despertar sonhos e curiosidades. "Ter essa experiência permite que eles mergulhem em um ambiente universitário dinâmico, conhecendo de perto as diversas opções de carreira para tomar decisões mais bem fundamentadas e alinhadas aos seus interesses e talentos. Queremos que os jovens saiam desse evento com uma visão clara e segura para trilhar uma trajetória de sucesso, tanto na universidade quanto em suas carreiras”, afirma ao Correio.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues