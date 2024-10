Gretchen surge calva nas redes e explica o motivo

Gretchen surpreendeu seus segudires ao surgir nas redes sociais sem prótese capilar. A artista contou que a alopécia na região foi causada por uma série de fatores e já precisou recorrer até mesmo a micropigmentação fio a fio na cabeça.

No entanto, a ex-dançarina explicou com detalhes o que aconteceu: "Primeiro, eu tive um corte químico. Eu usava guanidina [creme alisante], aí fui num salão de beleza tingir. A pessoa não sabia e tingiu com um produto que não era compatível. Aí começou daí: perdi todo o cabelo. Depois, com a Covid e a minha reposição hormonal. Tudo juntou".

Contudo, a artista começou um tratamento para tentar fazer com que os frios cresçam e fez uma nova colocação de mega hair. "Eu tinha falhas enormes na minha cabeça, e agora já está tudo fechadinho aqui", acrescentou.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Ela foi muito gente como a gente ao expor a sua condição". "Acho ela uma mulher tão simples, sincera. Não ilude ninguém que tá aqui do outro lado". "Coragem demais que ela teve em se expor. Muitas mulheres passariam a vida toda escondendo".

Além disso, outros disseram: "Se eu chegar na idade dela com essa vitalidade estarei muito realizada!" "Isso não é a exposição de uma alopécia, mas sim a exposição da segurança e confiança de uma mulher que se ama, se aceita e resolve".

Saiba Mais Mariana Morais Quinze debutantes ganham festão de 15 anos com show de Degran e globais como príncipes

Quinze debutantes ganham festão de 15 anos com show de Degran e globais como príncipes Mariana Morais Patrícia Abravanel fica em saia justa com Marrone no Programa Silvio Santos

Patrícia Abravanel fica em saia justa com Marrone no Programa Silvio Santos Mariana Morais Sérgio Moraes substitui Alan Nuguette no VMB 100k em Brasília

Sérgio Moraes substitui Alan Nuguette no VMB 100k em Brasília Mariana Morais Casas de bets ligadas a Deolane e Gusttavo Lima estão proibidas

Casas de bets ligadas a Deolane e Gusttavo Lima estão proibidas Mariana Morais Rafa Justus sai em defesa da irmã em briga com ex-amiga