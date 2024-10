Universidade Mackenzie inaugura curso de medicina no campus Alphaville

VR Victor Rogério

Objetos de estudo das salas de medicina recém construídas - (crédito: Reprodução/Mackenzie)

A Universidade Presbiteriana Mackenzie inaugurou o seu mais novo curso de medicina na unidade de Alphaville, em Barueri (SP). Com as inscrições do vestibular até 7 de novembro, as provas serão organizadas em duas fases: a primeira, em 14 de novembro; e a segunda, nos dias 28 e 29 de novembro.

A metodologia de ensino é dividida por módulos: conhecimento médico, profissionalismo, prática do sistema de saúde, cuidados com o paciente, aprendizado, pesquisa e inovação, comunicação e interação e identidade institucional. Já as aulas ocorrerão de forma dinâmica, nas quais os alunos poderão ser submetidos a situações-problema, além de atividades em ambiente controlado e processos avaliativos.

Para a criação do curso, a universidade investiu em aparelhos tecnológicos de última geração, com uma aplicação de R$ 17 milhões em espaços que compreendem salas com laboratórios 3D; laboratórios de simulação realística; laboratórios de média e baixa complexidade; laboratórios de bioquímica; salas de apoio; cenários de habilidades médicas e enfermaria.

Além disso, o curso contará com equipamentos que imitam corpos humanos de homens, mulheres, crianças e bebês, para simular situações médicas com o objetivo de proporcionar uma experiência realista do ambiente hospitalar.

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues