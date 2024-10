Últimos dias para inscrições no vestibular PUC Minas 2025

CB Correio Braziliense

Inscrições para vestibular PUC Minas 2025 estão abertas até o dia 25/10 - (crédito: Nathália Farnetti/PUC Minas)

Fabio Nakashima

Os candidatos têm até sexta-feira, 25 de outubro, para se inscrever no Vestibular PUC Minas 2025. As inscrições podem ser feitas pelo site, com uma taxa de R$ 65. As provas presenciais estão marcadas para sábado (26/10), e ocorrerão nos câmpus Coração Eucarístico e Poços de Caldas, das 13h às 17h. São mais de 90 opções de cursos nas principais áreas de conhecimento como ciências humanas, comunicação, economia e negócios, engenharias, saúde e tecnologia, nas modalidades presencial e a distância. Consulte a oferta de vagas por cursos e campi e outras informações nos editais.

A seleção será realizada por meio de provas objetivas, compostas por 40 questões de múltipla escolha, com caráter eliminatório e classificatório. O local da prova poderá ser consultado no cartão de inscrição, disponível para download no painel do candidato após a conclusão da inscrição. O resultado do processo seletivo por meio da prova presencial será divulgado até 22 de novembro de 2024. A matrícula em primeira chamada será em 25 e 26 de novembro de 2024, das 8h às 19h; em segunda chamada, em 27 e 28 de novembro, das 8h às 19h, e em terceira chamada em 29 de novembro, das 8h às 19h.

Além do vestibular, quem deseja ingressar na PUC Minas no primeiro semestre de 2025 pode optar por transferência externa ou obtenção de novo título (segunda graduação). As inscrições para essas modalidades vão até 7 de fevereiro de 2025, com uma taxa de R$ 35,00, e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da instituição. A seleção será feita por análise documental, e o resultado será enviado diretamente aos candidatos pelos meios eletrônicos informados no ato da inscrição. A matrícula poderá ser feita presencialmente no câmpus do curso escolhido ou de forma on-line, por meio de um sistema que universidade disponibilizará para facilitar o processo.