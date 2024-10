Ranking da Folha aponta UnB como a 5ª melhor federal do país

CB Correio Braziliense

Por Fabio Nakashima*

A Universidade de Brasília (UnB) avançou no Ranking Universitário Folha (RUF) 2024, conquistando o posto de 5ª melhor universidade federal e o 8º no ranking geral que avaliou as 203 instituições entre públicas e privadas no país. Em comparação com 2023, a UnB subiu uma posição em ambos os recortes.

A reitora da universidade, Márcia Abrahão, destacou o resultado e atribuiu o sucesso à comunidade acadêmica e à gestão. "Somos a única universidade no top 10 fora do eixo Sul-Sudeste. Enfrentamos anos de severos cortes orçamentários. Com muito esforço e compromisso conseguimos superar os desafios e continuar oferecendo ensino, pesquisa e extensão de qualidade, reafirmando nosso compromisso com a educação pública e o desenvolvimento do país", afirmou.

Em 2024, a UnB melhorou sua colocação em dois desses critérios. A categoria Ensino subiu da 7ª para a 6ª posição, e Mercado, avançou da 22ª para a 19ª colocação. Em Inovação, a Universidade manteve-se no 20º lugar. Houve redução em Pesquisa, saindo da 10ª para a 11ª posição, e em Internacionalização, passando da 10ª para a 12ª colocação. A nota final passou de 92,2 para 92,16.

O RUF é uma avaliação anual que engloba todas as universidades ativas do Brasil, utilizando dados nacionais, internacionais e duas pesquisas de opinião conduzidas pelo Datafolha. A avaliação considera cinco critérios: pesquisa, ensino, mercado, internacionalização e inovação. Cada uma das cinco áreas tem um peso diferente na classificação. Pesquisa soma 42% na construção do RUF. Ensino tem uma participação de 32%. Mercado representa 18% da avaliação. Já Inovação e Internacionalização correspondem a 4%, cada. Confira aqui o ranking completo.

Dos 37 cursos da UnB avaliados no RUF, 19 estão entre os 10 melhores do Brasil:

3º - Relações Internacionais

4º - Ciências Contábeis

4º - Fisioterapia

5º - Direito

6º - Psicologia

6º - Serviço Social

7º - Arquitetura e Urbanismo

7º - Comunicação

7º - Economia

7º - Engenharia Civil

8º - Biologia

8º - Matemática

8º - Propaganda e Marketing

9º - Administração de Empresas

9º - Artes Plásticas e Visuais

9º - Medicina

9º - Educação Física

9º - Geografia

10º - Pedagogia

