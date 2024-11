CB Correio Braziliense

UnB sedia Congresso Nacional de Botânica, do próximo domingo (10/11) até sexta (15/11) - (crédito: Reprodução/ CNBot)

A Universidade de Brasília (UnB) receberá, de domingo (10/11) até sexta-feira (15/11), a 74ª edição do Congresso Nacional de Botânica (CNBot), promovido pela Sociedade Brasileira de Botânica (SBB), desde 1952. O evento tem cerca de 1.900 inscritos e vai contar com a participação de representantes de todos os estados brasileiros e do DF, além de especialistas dos EUA, Chile, Colômbia, Bélgica, Argentina, Japão, Alemanha, África do Sul, Costa Rica e Inglaterra.

O CNBot tem se destacado como o principal evento de integração entre estudiosos que investigam os mais diversos aspectos da biologia de algas, plantas e fungos, oferecendo uma oportunidade ímpar para a troca de ideias, o desenvolvimento de parcerias e a disseminação de conhecimento científico.

Este ano, o tema do congresso é: Botânica brasileira: celebrando a diversidade. Além da visibilidade à diversidade vegetal, o evento será pautado em inclusão, equidade e diversidade de gênero, origem étnico-racial e socioambiental. Acesse a programação pelo site.