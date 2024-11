Reitora da UnB, Márcia Abrahão recebe título de cidadã honorária de Brasília

CS Carlos Silva

José Geraldo, ex-reitor da UnB; deputado distrital Fábio Felix (PSol); Márcia Abrahão, reitora da UnB; deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania); deputado distrital Gabriel Magno (PT); Arlete Sampaio, ex-deputada distrital; e Maria Emília Walter, decana de Pesquisa e Inovação da UnB - (crédito: Divulgação/Paula Belmonte)

A reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão, recebeu o título de cidadã honorária, em sessão solene realizada nessa quarta-feira (13/11) na Câmara Legislativa (CLDF). A honraria, proposta pela deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania), é um reconhecimento à dedicação de Márcia para fortalecer a educação pública e a pesquisa na capital federal, promovendo transformações sociais e acadêmicas em prol da comunidade.

Leia mais: UnB ocupa 18º lugar em ranking das melhores universidades latinas

Márcia expressou gratidão e destacou o compromisso da UnB com o desenvolvimento de Brasília. "Fico feliz de retornar para Brasília tudo que essa cidade representa para mim e meus filhos. Nesses oito anos de reitoria, pude ampliar a participação da universidade no Distrito Federal", declarou a reitora. "Espero honrar minha cidade, contribuindo da forma que for possível", afirmou.

Leia mais: Alunos da UnB são premiados pela ONU com projeto no Recanto das Emas

Familiares de Márcia também expressaram orgulho pela conquista. "Você insiste no que acredita, lutando e trabalhando. É muito bonito e até emocionante ver toda a sua trajetória e conquistas até aqui", disse Tomás Veiga, filho dela.

Leia mais: Reitora da UnB celebra pagamento da URP dos técnico-administrativos

Transformação

Paula Belmonte ressaltou a relevância do trabalho da reitora e lembrou parcerias que tiveram impacto direto na comunidade. "Ela conseguiu transformar a UnB. O trabalho com a reitora Márcia foi de muito comprometimento com Brasília", afirmou.

Entre as iniciativas apoiadas por Paula Belmonte estão a Unidade da Criança e do Adolescente do Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB), a construção de uma creche pública no câmpus Darcy Ribeiro e o Centro de Pesquisa em Primeira Infância, a ser inaugurado.

Presente à cerimônia, a ex-deputada distrital Arlete Sampaio destacou o legado da UnB na cidade. "Essa homenagem proporcionada pela Câmara à Márcia é uma grande honra. Mas ela já era considerada cidadã honorária de Brasília por cada um de nós. Hoje, é a formalização desse título", comentou emocionada.

Trajetória

Um ano após a inauguração de Brasília, o pai de Márcia veio para a capital. Em 10 de novembro de 1964, ela nasceu, no Rio de Janeiro. Depois, veio com a mãe para o Distrito Federal. Em outro período, a família retornou ao Rio de Janeiro e, quando Márcia estava no segundo ano do ensino médio, voltou para Brasília.

A homenageada possui graduação, mestrado e doutorado em Geologia pela UnB, com período sanduíche na Université d'Orleans e BRGM (Orleáns, França). Fez pós-doutorado na Queen's University, Canadá. De 1987 a 1988, trabalhou na Petrobrás de 1987 a 1988.

É a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora da UnB, eleita em 2016 e reeleita em 2020 para comandar a instituição até este ano. Também foi presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), sendo a primeira vez que a UnB assumiu essa posição.

FRASE

Fico feliz de retornar para Brasília tudo que essa cidade representa para mim e meus filhos"

Márcia Abrahão, reitora da UnB