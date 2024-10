UnB é destaque em indicador de governança do Tribunal de Contas da União

JG Júlia Giusti*

UnB se destaca em indicador de governança do TCU - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Universidade de Brasília (UnB) melhorou substancialmente seu índice de governança, passando de 44% em 2018 para 81,5% em 2021 e, neste ano, alcançando 89,3%. O novo levantamento, realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), avalia o nível e a adesão de 729 instituições públicas federais em relação às práticas ambientais, sociais e de governança, conhecidas como ESG (environmental, social and governance). Entre as 117 instituições de ensino avaliadas, a UnB ocupa o 8º lugar.

A reitora da instituição, Márcia Abrahão, destaca avanços em transparência e em áreas como sustentabilidade ambiental e direitos humanos desde o início de sua gestão, em 2016, com apoio dos colegiados superiores e das áreas administrativas específicas. “Fico muito feliz em entregar para a sociedade uma universidade com evidentes melhorias acadêmicas e na gestão, ao mesmo tempo comprometida com o bem-estar das pessoas e do nosso planeta. Essa é mais uma conquista da nossa comunidade”, expõe.



A coleta de dados para o levantamento do TCU é feita por meio de um questionário on-line de autoavaliação, com a apresentação de evidências pela instituição participante. O questionário do Índice de Governança, Sustentabilidade e Inovação (iESGo) abordou temas como liderança, estratégia, controle, gestão de pessoas, gestão de tecnologia da informação e da segurança da informação, de contratações, orçamentária, sustentabilidade ambiental e social.

O gráfico apresenta a evolução da UnB nos índices de governança desde 2017. Em roxo, estão os números de 2024 (foto: Arquivo pessoal)

Novidades

Nas edições anteriores, o índice tinha foco apenas em gestão e governança, sendo incluído, desta vez, o Índice Integrado de Sustentabilidade Ambiental e Social (iES), no qual a UnB obteve 94,6%. No Índice de Governança e Gestão da Sustentabilidade Ambiental (iGovSustentAmb), a universidade atingiu 97,5% e, no Índice de Governança e Gestão da Sustentabilidade Social (iGovSustentSocial), chegou a 92,2%.

A decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional, Denise Imbroisi, considera que as novidades na avaliação são, pela primeira vez, um “diferencial importante” e observa que a conquista das notas quase máximas da UnB “reafirma o compromisso da universidade com a responsabilidade socioambiental, sendo fundamental para esse desempenho a criação das secretarias de Meio Ambiente, em 2019, e de Direitos Humanos, em 2022”.

Gestão de pessoas

O aumento no percentual atingido pela UnB foi impulsionado, ainda, pelo Índice de Gestão de Contratações (iGestContrat), que subiu de 72,3% para 94% de 2023 para 2024; pelo Índice de Governança e Gestão de Contratações (iGovContratações), que foi de 82,9% para 96,7%; e pelo Índice de Governança e Gestão de Pessoas (iGovPessoas), que passou de 88,8% para 92,4%.

Para a decana de Gestão de Pessoas, Maria do Socorro Gomes, os resultados alcançados pelo iGovPessoas “refletem os esforços que temos dedicado à modernização dos processos de gestão de pessoas, à promoção de ambientes de trabalho mais inclusivos e ao fortalecimento da capacitação dos nossos servidores".

Tecnologia

Quanto ao Índice de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e de Segurança da Informação (iGovTI), houve redução de 78,9% em 2021 para 73,3% em 2024. “É importante lembrar que não houve recursos da Fonte do Tesouro para investimentos em 2021 e que, em 2024, os recursos de investimento previstos são apenas do PAC, destinados exclusivamente a novas obras”, explica Denise Imbroisi. Ela ainda ressalta que a UnB tem investido na atualização e na expansão do seu parque tecnológico e no desenvolvimento de soluções inovadoras.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues