Márcia Abrahão se despede com emoção da reitoria da UnB

MS Mariana Saraiva

Na noite desta quinta-feira (21/11), durante a cerimônia de transmissão de cargo de reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão encerrou, oficialmente, sua gestão após oito anos à frente da instituição. O evento ocorreu no auditório Lauro Morhy, no Instituto de Química, no campus Darcy Ribeiro, marcando a passagem de bastão para a professora Rozana Naves, que assume a função para o período de 2024-2028.

Ao se despedir do cargo, Márcia Abrahão destacou a emoção de concluir um ciclo significativo em sua trajetória profissional. Primeira mulher a ocupar a liderança máxima da UnB, relembrou sua relação de longa data com a instituição, iniciada como aluna de Geologia, curso que concluiu em 1986.

“Despeço-me, hoje, do cargo que ocupei com honra e orgulho por oito anos. Espero ter honrado as mulheres que represento e que acreditaram em mim. Meu mais profundo agradecimento vai para todas e todos que confiaram em nossa capacidade de liderar e gerir uma das principais universidades públicas do Brasil e da América Latina. Agradeço, ainda, pela expressiva votação que recebemos nas duas eleições, ambas vencidas em primeiro turno”, disse.

Márcia Abrahão foi eleita reitora pela primeira vez em 2016, iniciando uma gestão marcada pela internacionalização da UnB, ampliação de políticas de inclusão e enfrentamento de desafios impostos pela crise orçamentária das universidades públicas. Durante sua fala de despedida, ressaltou o orgulho por ter contribuído para fortalecer a instituição em um período de transformações.