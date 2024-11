UnB realiza cerimônia de transmissão de cargo da reitoria

MR Marina Rodrigues

Rozana e o vice-reitor Márcio Muniz de Farias foram eleitos em consulta à comunidade acadêmica realizada em setembro deste ano - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Nesta quinta-feira (21/11), às 18h, será realizada a cerimônia de transmissão do cargo de reitora da Universidade de Brasília (UnB). O evento ocorrerá no auditório Lauro Morhy, localizado no Instituto de Química do câmpus Darcy Ribeiro.

Márcia Abrahão, atual reitora, passará o comando da universidade à professora Rozana Naves, do Instituto de Letras. Rozana foi eleita em consulta à comunidade acadêmica realizada em setembro deste ano e assumirá a gestão da instituição pelos próximos quatro anos. Ao seu lado, como vice-reitor, estará o professor Márcio Muniz de Farias, da Faculdade de Tecnologia, também eleito na mesma chapa.

Após a cerimônia oficial, às 19h30, a nova reitora atenderá a imprensa na sede da Associação dos Docentes da UnB (ADUnB). Na sequência, Rozana fará seu primeiro discurso como reitora e apresentará os novos integrantes da administração superior da universidade.

O evento marca o início de uma nova gestão na UnB, com foco em fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão, pilares fundamentais da universidade pública brasileira. Em entrevista ao Correio, a nova reitora defendeu uma administração descentralizada e participativa da instituição, com atendimento humanizado e inclusivo em prol do respeito à diversidade.