Debate discute desafios e oportunidades no ensino de engenharia no Brasil

O Brasil enfrenta um desafio preocupante no setor da engenharia: a perda de 150 mil estudantes entre 2014 e 2021, agravando o déficit de 75 mil engenheiros necessários para atender à demanda do mercado, conforme levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Buscando soluções, um evento inédito reunirá especialistas e estudantes para debater os desafios e oportunidades no ensino da engenharia nesta quarta-feira (27/11), das 14h às 18h, no Instituto de Engenharia, em São Paulo.

Promovido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) em parceria com o Instituto de Engenharia, Instituto Mauá, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Centro Universitário FEI e a Poli-USP, o evento é gratuito e aberto ao público, e irá reunir estudantes do ensino médio que desejam ingressar na graduação.

“Esse debate é fundamental para entender como podemos atrair mais jovens para o setor e aprimorar a formação acadêmica”, ressalta Humberto Casagrande, CEO do Ciee, que abrirá o evento ao lado de Vahan Agopyan, secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, e José Eduardo Jardim, presidente do Instituto de Engenharia.

O evento contará com dois painéis temáticos. O primeiro, das 14h30 às 16h, abordará oportunidades de mercado e o papel das mulheres em carreiras tecnológicas. Já o segundo painel, das 16h30 às 18h, discutirá a interdisciplinaridade e o papel da engenharia em diferentes cenários. Confira os debatedores na programação abaixo:

Não perca!

14h — Abertura

Humberto Casagrande, CEO do CIEE

Vahan Agopyan, secretário de Estado da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

José Eduardo Jardim, presidente do Instituto de Engenharia

14h30 às 16h — Primeiro Painel

Tema 1: Engenharia como oportunidade de mercado

Tema 2: Mulheres que inspiram - Sucesso em carreiras tecnológicas

MEDIADOR

Humberto Casagrande, CEO do CIEE

DEBATEDORES

Profª. Joyce Zampirolli Scrivano, engenheira e Professora do Instituto Mauá

Profª. Michelly de Sousa, engenheira e vice-reitora de extensão e atividades comunitárias do Centro Universitário FEI

Profª Fabiola Rago Beltrame, engenheira e professora do Curso de Engenharia Civil do Mackenzie

Profª. Anarosa Alves Franco Brandão, presidente da Comissão de Inclusão e Pertencimento da Universidade Poli-USP

16h — Intervalo

16h30 às 18h — Segundo Painel

Tema 1: O papel da Engenharia nos diversos cenários

Tema 2: Interdisciplinaridade da Engenharia

MEDIADOR

Regis Gehlen Oliveira, presidente da Semana Nacional da Engenharia e Diretor da ConVisão Central de Notícias da Construção (CNC)

DEBATEDORES

Prof. José Carlos, superintendente de Desenv. Institucional e Acadêmico do Instituto Mauá

Prof. Vagner Barbeta reitor do Centro Universitário FEI

Prof. José Roberto Cardoso, professor Titular da Universidade Poli-USP

Prof. Marcos Massi, diretor da Escola de Engenharia Mackenzie

Anote

Evento: Desafios e Oportunidades no Ensino da Engenharia

Local: Auditório do Instituto de Engenharia

Endereço: Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 - Vila Mariana, São Paulo (SP)

Data e horário: 27 de novembro (quarta-feira), das 14h às 18h