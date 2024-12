Caco Ciocler conquista diploma de biologia aos 53 anos

MR Marina Rodrigues

Em uma postagem nas redes sociais, Caco Ciocler compartilhou uma fotos com o diploma ao lado de amigos e familiares - (crédito: Instagram/Caco Ciocler )

O ator Caco Ciocler, conhecido por seus papéis na televisão brasileira, compartilhou a comemoração de uma conquista pessoal nesta terça-feira (3/12). Aos 53 anos, o artista anunciou, com grande alegria, sua graduação em biologia. Em uma postagem nas redes sociais, ele compartilhou uma sequência de fotos segurando seu diploma ao lado de amigos e familiares, acompanhada da legenda: "30 anos depois, formado!".

Ciocler, que iniciou sua jornada acadêmica na área de engenharia química, contou que a carreira de ator o impediu de concluir a faculdade na época. No entanto, o interesse por biologia sempre esteve presente em sua vida, e ele decidiu retomar os estudos durante a pandemia da covid-19. Em entrevista ao Gshow, o ator revelou que a escolha pela nova carreira foi motivada por sua paixão por árvores e pelo desejo de entender a vida e a existência de uma maneira mais palpável e biológica.

Durante o período de isolamento social, muitos brasileiros aproveitaram o tempo para se reinventar, e Ciocler não foi exceção. O formato semipresencial das aulas durante a pandemia foi uma oportunidade para ele retomar os estudos e, finalmente, conquistar seu diploma em biologia. Além dos estudos, o ator mergulhou em atividades domésticas, como reparos e jardinagem, conectando-se ainda mais com a natureza e seu interesse pela ciência.

Com o diploma em mãos, Caco Ciocler continua sua carreira artística. Recentemente, ele estreou o filme Passagrana, uma comédia lançada no Disney+, em que interpreta um personagem envolvido em uma trama de corrupção policial e crimes inusitados. Embora a biologia pareça distante do universo da atuação, o conhecimento científico de Ciocler enriquece sua visão de mundo e, consequentemente, seus papéis no cinema e na TV.

Para o futuro, o ator promete continuar equilibrando sua carreira artística com seus interesses científicos, provando que nunca é tarde para explorar novas paixões e conquistar objetivos. Sua trajetória inspira aqueles que buscam seguir novos caminhos e recomeçar, mostrando que a persistência e a adaptação são essenciais para o sucesso profissional.