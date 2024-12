AG Aline Gouveia

Os candidatos que foram reintegrados ao Concurso Nacional Unificado (CNU) após decisão judicial podem realizar o envio dos títulos a partir desta quarta-feira (4/12). O prazo para essa etapa vai até amanhã, quinta-feira (5/12).

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, mais de 32 mil candidatos ficaram habilitados à correção das provas discursivas e redações porque uma decisão judicial da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Tocantins cancelou a eliminação dos candidatos que não completaram todas as informações de identificação no cartão de respostas da prova.

Além disso, um outro motivo para a reintegração dos candidatos é garantir a correção da prova escrita para candidatos de cotas raciais para pessoas negras, pois a Instrução Normativa MGI nº 23/2023 determina que sejam corrigidas a mesma quantidade de provas para candidatos cotistas e da ampla concorrência.

Os títulos devem ser enviados por meio da área do candidato no site do certame. O edital do CNU orienta que a documentação deve ser encaminhada via upload da imagem do documento original ou da cópia autenticada em cartório, frente e verso. Serão aceitos os seguintes formatos: PDF, JPEG e JPG. O tamanho máximo aceito é de 2MB.

A prova de títulos tem apenas caráter classificatório. Sendo assim, a posição do candidato pode ser alterada conforme a nota obtida nesta fase. Os que não enviarem a documentação receberá nota zero, mas a falta de títulos não resultará na desclassificação do candidato, pois ele conservará a pontuação das fases anteriores do processo seletivo.



Veja o cronograma:

Envio de títulos: 4 e 5 de dezembro de 2024

Análise de títulos: 6 de dezembro de 2024 até 10 de janeiro de 2025

Divulgação das notas preliminares das provas discursivas e redações: 09 de dezembro de 2024

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas das provas discursiva e redações: 9 e 10 de dezembro de 2024

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações: 20 de dezembro de 2024

Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros: 23 de dezembro de 2024

Perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência: 6 a 10 de janeiro de 2025

Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas: 11 e 12 de janeiro de 2025

Resultado preliminar da avaliação de títulos: 15 de janeiro de 2025

Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos: 15 e 16 de janeiro de 2025

Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência: 17 de janeiro de 2025

Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência: 17 e 18 de janeiro de 2025

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos: 11 de fevereiro de 2025