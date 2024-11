ENADE: Mais de 280 mil inscritos fazem a prova neste domingo

RP Raphaela Peixoto

A avaliação será realizada em cursos de 17 diferentes áreas de conhecimento - (crédito: Renata Nagashima)

A aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2024 ocorre neste domingo (24/11) para 283.550 inscritos. O exame avalia ao rendimento dos concluintes dos cursos de graduação, sendo eles bacharelado e superiores de tecnologia.

A avaliação será realizada em cursos de 17 diferentes áreas de conhecimento. A edição de 2024 irá examinar licenciaturas nas seguintes disciplinas: artes visuais, ciências biológicas, ciências sociais, computação, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras (inglês), letras (português), letras (português e espanhol), letras (português e inglês), matemática, música, pedagogia e química.

Os portões abrirão às 12h (horário de Brasília) e serão fechados às 13h. A aplicação do exame está prevista para começar às 13h30. Os participantes deverão utilizar caneta esferográfica com tinta preta, feita de material transparente, e terão um tempo total de 4h30 para concluir a prova (para os candidatos regulares).

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), "para acessar a sala de prova, o estudante deve apresentar documento de identificação válido com foto". Entre os documentos que podem ser apresentados estão: passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.

"Serão aceitos também os documentos digitais: e-Título, CIN, CNH Digital e RG Digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais, não sendo aceitas capturas de tela. A fim de garantir mais segurança ao exame, não será mais aceita a apresentação do Boletim de Ocorrência (B.O.) em caso de perda de documentos físicos", afirmou o Inep.

Envelope porta-objetos

Antes de ingressar na sala de aplicação, é fundamental que o participante coloque no envelope destinado a objetos pessoais o celular e todos os outros dispositivos eletrônicos desligados. Isso inclui também óculos escuros e itens de chapelaria, como bonés, chapéus, viseiras, gorros ou semelhantes. Além disso, devem ser guardados canetas opacas, lápis, lapiseiras, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressões, anotações, fones de ouvido, relógios de qualquer tipo e qualquer material que não seja permitido durante a prova.

É importante ressaltar que não é permitido utilizar fones de ouvido, transmissores, gravadores ou receptores de dados, imagens, vídeos ou mensagens e quaisquer outros materiais que não sejam pertinentes à realização do exame, de acordo com as diretrizes estabelecidas no edital. O envelope de objetos pessoais deve permanecer sob a carteira, devidamente lacrado e identificado, durante todo o tempo da prova.