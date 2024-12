Gabaritos da segunda etapa do PAS são divulgados; veja como acessar

RP Raphaela Peixoto

Os exames foram compostos por 110 questões que abordam todas as áreas do conhecimento e às obras selecionadas pela matriz de referência da prova, além de uma redação em língua portuguesa - (crédito: Luís Tajes)

Os gabaritos da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS 2) da Universidade de Brasília (UnB) foram divulgados nesta terça-feira (10/12). O documento pode ser consultado no site oficial da Cebraspe.

As provas foram aplicadas no último domingo (8/12). Os exames foram compostos por 110 questões que abordam todas as áreas do conhecimento e às obras selecionadas pela matriz de referência da prova, além de uma redação em língua portuguesa.

Os candidatos podem recorrer contra o gabarito preliminar entre os dias 11 e 12 de dezembro, por meio do site do Cebraspe. A divulgação do resultado definitivo está marcada para 7 de janeiro de 2025. Já o link de consulta à imagem do caderno de respostas e o boletim de desempenho individual será divulgado no dia 28 de fevereiro.

O programa é composto em três fases, correspondendo aos três anos do ensino médio, e reserva 50% das vagas para a entrada na UnB. Desde 2022, não é mais necessário estar matriculado no ensino médio para se inscrever no processo seletivo. Além disso, para participar do PAS 2, não é obrigatória a conclusão do PAS 1 pelos candidatos.