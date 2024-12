Sisu 2025: UEPB vai oferecer 5.970 vagas de ingresso na instituição

CB Correio Braziliense

Para ingresso de todos os cursos da UEPB, a nota mínima será de 400 pontos. - (crédito: Divulgação)

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), aprovou, por unanimidade, em reunião ordinária realizada nessa quinta-feira (5), o Termo de Adesão da Instituição ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) referente ao semestre 2025/1. Ao todo, a UEPB ofertará 5.970 vagas para todos os cursos de graduação existentes nos oito câmpus da Instituição.

Serão oferecidas 3.209 vagas para o semestre letivo 2025/1, e 2.761 para o 2025/2. Essa quantidade, conforme estabeleceu a pró-reitoria de graduação (Prograd), abrange todos os cursos regulares da modalidade presencial nos turnos matutino, vespertino, noturno e integral. O procedimento de adesão ao SiSU 2025 leva em conta a nota obtida pelos estudantes nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024.

Para ingresso em todos os cursos da UEPB ficou estabelecido a quantidade de 400 pontos como a nota mínima obtida na redação do exame. Eventuais vagas remanescentes ou adicionais serão preenchidas por seleção própria, com critérios definidos em edital publicado pela Pprograd. O documento aprovado considera que os dados contidos no Termo de Adesão representam a configuração contida nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), com eventuais alterações, definidas para cada semestre, em conformidade com proposição dos Núcleo Docente Estruturantes (NDEs).

A Resolução estabelece a política de reserva de vagas no âmbito dos cursos da UEPB, tanto nos cursos de bacharelado como de Licenciaturas, para pessoas negras, indígenas, ciganas, quilombolas, trans (transexuais, travestis e transgêneros), pessoas com deficiência, pessoas oriundas de escolas públicas e pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que estudaram em escolas privadas com bolsa de estudo integral, conforme definição do Consepe.

Pioneira na política de cotas, a Universidade Estadual da Paraíba assegura em 2025 as vagas destinadas às chamadas ações afirmativas. Em conformidade com a Resolução/UEPB/Cmsepe/003/2022, as reservas de vagas estão distribuídas contemplando vários segmentos, sendo 20% para pessoas negras; 2% para pessoas indígenas; 2% para pessoas ciganas; 2% para pessoas quilombolas; 2% para pessoas trans (transexuais, travestis e transgêneros); 2% para pessoas com deficiência; e 20% para pessoas que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e pessoas que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas particulares com bolsa de estudo integral. Essas últimas terão que comprovar situação de vulnerabilidade socioeconômica.

“É importante observar que a oferta de vagas, conforme frisado, contempla a demanda social, bem como a demanda por cota, segundo cada grupo em específico. Observamos também que o processo de adesão ao Sisu garante à UEPB a quase totalidade de ocupação das vagas ofertadas, haja vista a Chamada Regular do Sisu, bem como a Lista Geral de Espera da UEPB, o que nos aparece como uma boa prática a ser endossada por este Conselho”, destacou a professora Vagda Gutemberg Gonçalves Rocha no parecer.