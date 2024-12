CB Correio Braziliense

Aluno do Colégio Olimpo DF é aprovado em 1º lugar no ITA - (crédito: Arquivo pessoal)

O estudante Bruno Ferreira Parreira, 17 anos, concluinte do ensino médio no Colégio Olimpo DF, foi aprovado em 1º lugar na seleção nacional do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Os resultados do vestibular foram divulgados nessa quinta-feira (19/12).

O exame do ITA é considerado o mais exigente do Brasil e requer anos de preparação para aprovação. Assim, o estudante conquistou um feito raro: passar na prova diretamente do ensino médio e, ainda, na primeira colocação nacional.

Seguindo seu sonho de ingressar em uma carreira militar, Bruno integrou a turma ITA de ensino médio no Olimpo, voltada aos interessados em estudar no instituto da Aeronáutica. Apesar da intensidade acadêmica dos conteúdos, os alunos e professores cultivam um sentimento de comunidade e suporte emocional. Além de Bruno, O Olimpo aprovou outros quatro estudantes no ITA 2024.