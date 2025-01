Recursos Humanos lidera lista de cursos que mais cresceram na busca Google

IS Isabela Stanga

Levantamento realizado pela companhia revela quais os cursos com maior aumento nas buscas - (crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Recursos Humanos, radiologia, marketing, logística e administração são os cursos com maior crescimento nas pesquisas do Google na primeira semana de janeiro, de acordo com levantamento realizado pela empresa.

Segundo a companhia, o interesse por cursos de graduação tende a aumentar em janeiro, por conta da liberação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As buscas por Enem, inclusive, cresceram 180% na primeira semana do ano.

Com relação aos cursos, RH teve um aumento de 63% nas buscas com relação à semana anterior; radiologia, 61%, e marketing, 58%. Por sua vez, o interesse por logística e por administração aumentou na mesma medida, 57%. Confira todos os cursos com maior crescimento:

Recursos Humanos: +63%

Radiologia: +61%

Marketing: + 58%

Logística: +57%

Administração: +57%

Nutrição: +56%

Publicidade e Propaganda: +56%

Estética: +53%

Turismo: +52%

Contabilidade: +52%

Gestão de Pessoas: +52%

Biomedicina: +51%

Educação Física: +50%

Eventos: +50%

Tecnologia da Informação: +49%

Apesar de serem as graduações com maior crescimento nas buscas, estas não foram as mais pesquisadas no período. Lideram o ranking medicina, psicologia e direito. Veja o ranking completo:

Medicina

Psicologia

Direito

Administração

Enfermagem

Pedagogia

Biomedicina

Tecnologia da Informação

Educação Física

Nutrição

Estética

Farmácia

Odontologia

Computação

Economia

“Com estes dados, podemos observar como estudar ainda é um desejo para milhares de brasileiros, com o tema sendo amplamente buscado, principalmente neste início de ano. Só nos últimos sete dias (entre 02 e 09 de janeiro), as pesquisas relacionadas ao setor de educação cresceram em 105%, em relação à semana passada", afirma Natalia Frigo, head de negócios para o segmento de educação do Google.