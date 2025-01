UFMG amplia vagas e oferece três novos cursos no Sisu 2025

FN Fabio Nakashima*

Com 6.512 vagas e três novos cursos, a UFMG publica o edital do Sisu 2025; inscrições até 21 de janeiro - (crédito: Lucas Braga/UFMG )

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) publicou o edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. Neste ano, a universidade vai ofertar 6.512 vagas em 85 cursos de graduação. As inscrições, que começam nesta quarta-feira (17) e vão até o domingo (21), devem ser realizadas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Entre as novidades deste ano estão a ampliação do número de vagas em cursos estratégicos e a criação de três novas graduações. Para mais informações, consulte o edital no link: https://www.ufmg.br/sisu/.

Pela primeira vez, a UFMG oferecerá os cursos de engenharia de computação, no câmpus Pampulha, em Belo Horizonte, além das licenciaturas em matemática e em ciências da natureza, no Instituto de Ciências Agrárias (ICA), localizado no câmpus regional de Montes Claros. Além disso, os cursos de ciência da computação e sistemas de informação terão suas vagas ampliadas. Agora, cada um deles contará com 200 vagas, 40 a mais que no processo seletivo anterior. Essas graduações serão ofertadas no turno vespertino, no câmpus Pampulha.

Outra alteração no edital de 2025, é a reestruturação dos horários de aulas de 19 cursos diurnos. Graduações que anteriormente ofereciam atividades nos turnos da manhã e da tarde, agora, serão concentradas em apenas um dos períodos. Os cursos de museologia, ciências atuariais, jornalismo e ciências sociais, entre outros, passarão a ser integralmente matutinos, enquanto formações como história (Licenciatura e Bacharelado) e física serão ofertadas no turno vespertino.