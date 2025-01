Sisu 2025: projeto oferece calculadora para simular aprovação no curso desejado

FN Fabio Nakashima*

O Sisu 2025 vai disponibilizar mais de 260 mil vagas em 2025; inscrições começam em 17 de janeiro - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC) e as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 chegando, os estudantes podem consultar uma planilha desenvolvida pelo Desempenhos, projeto educacional criado por universitários para democratizar o acesso a informações de vestibulares, com as notas de corte do último Sisu, a quantidade de vagas — universal e cotas —, ofertada por universidade e os pesos das provas. O documento ainda oferece uma calculadora que mostra se o estudante está sendo aprovado para o curso desejado, de acordo com a nota obtida. Acesse a planilha pelo link: https://shre.ink/bKRN.

Neste ano, o Sisu ofertará 261.779 vagas em 6.851 cursos de graduação de 124 instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. A UnDF/Escs está com 160 vagas para os cursos de medicina e enfermagem para o ano de 2025. A nota de corte foi de 793,32. Os candidatos podem concorrer pelo sistema universal, com 48 vagas por curso, ou pelo sistema de cotas, com 32 vagas por curso, que reserva 40% das vagas para quem cursou todas as séries do ensino fundamental e médio em escolas públicas. Desde quarta-feira (15/01), os candidatos já podem conferir as vagas de cursos disponíveis por nome, instituição ou localização, na página do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Inscrições do Sisu 2025

As inscrições para o Sisu 2025 começam nesta sexta-feira (17/1) e os candidatos podem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para se inscrever. Aqueles que obtiveram zero na redação e os que fizeram o exame como 'treineiro', ou seja, que ainda não finalizaram o ensino médio, não poderão participar do processo seletivo.

Cronograma do Sisu 2025

Consulta das vagas: 14/1

Inscrição: 17 a 21/01

Chamada regular: 26/01

Matrícula ou registro acadêmico junto à instituição: 27 a 31/01

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31/01

Convocação dos selecionados pela lista de espera: 12/02 a 30/09

Resultado do Enem 2024 e como usar a nota

As notas do Enem 2024 foi liberado nessa segunda-feira (13). Os participantes podem acessar suas notas nas áreas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação diretamente na página do participante.