Inscrições do SISU 2025 terminam nesta terça-feira

A divulgação do resultado da chamada regular está prevista para para 26 de janeiro no Portal Único - (crédito: Juca Varella/Agencia Brasil)

Termina nesta terça-feira (21/1) o período de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (SISU). Em 2025 serão oferecidades 261.779 vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até às 23h59 desta terça-feira. O candidato deve selecionar até duas opções de curso, definindo a ordem de preferência, as instituições de ensino desejadas, o turno e a modalidade de concorrência (ampla concorrência, cotas ou ações afirmativas).

A divulgação do resultado da chamada regular está prevista para para 26 de janeiro no Portal Único. Após a divulgação, os estudantes selecionados deverão efetuar a matrícula na universidade dentro do prazo estipulado no edital, entre 27 e 31 de janeiro. No mesmo período, os que não foram selecionados podem manifestar interesse em entrar na lista de espera, que deve ser acompanhada junto às instituições de ensino.

Além do Sisu, as notas do Enem podem ser utilizadas para ingresso em programas como o Universidade para Todos (ProUni), cujas inscrições abrem em 24 de janeiro, e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que também inicia inscrições nesta sexta-feira (17). Candidatos interessados em estudar fora do Brasil podem usar suas notas para ingressar em universidades de Portugal e outros países.

Novivadade

Esta edição conta com mais de 68 mil vagas do programa Pé-de-Meia Licenciaturas, que integra o Mais Professores para o Brasil, lançado pelo governo federal em 14 de janeiro. A iniciativa busca incentivar a formação de docentes em diversas regiões.

Outra novidade é que neste ano, os candidatos participam da seleção uma única vez, ou seja, inscrevem-se agora para concorrer às oportunidades durante todo o ano.