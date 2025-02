Parceria oferecerá 50 bolsas para estudantes da rede pública do DF

FN Fabio Nakashima*

Parceria vai contemplar mais de 30 mil estudantes da rede pública - (crédito: Divulgação/DPDF)

A Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal (Easjur/DPDF) firmou, nesta quarta-feira (5/2), parceria com a Sofista, plataforma especializada na preparação para vestibulares seriados, para oferecer 50 bolsas integrais de curso preparatório para o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB). O benefício será destinado a estudantes da rede pública de ensino que participam do projeto Conhecer Direito, da Defensoria Pública. A data das inscrições ainda não foi divulgada.

O objetivo central da iniciativa é democratizar o acesso ao ensino superior, garantindo que os alunos tenham informações corretas sobre seus direitos, principalmente em relação às políticas de cotas. A ausência de conhecimento sobre essas garantias legais tem levado muitos estudantes a enfrentar barreiras para ingressar na universidade, resultando, inclusive, em um número elevado de ações judiciais sobre o tema.

A Sofista, que já atende mais de 30 mil estudantes, observa que a falta de informação impacta diretamente no desempenho e nas oportunidades dos alunos da rede pública. Para Tiago Henrique, cofundador da plataforma e ex-estagiário da DPDF, a parceria será fundamental para reduzir desigualdades. "Quando fui estagiário na Defensoria, percebi a importância do acesso à informação na trajetória de um estudante. Agora, à frente da Sofista, vejo as mesmas dificuldades e sei que essa iniciativa pode abrir caminhos para que mais jovens tenham a oportunidade de ingressar na universidade", destacou.

O Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, ressaltou a relevância do projeto para fortalecer a cidadania e a inclusão social. "Ao garantir que os estudantes compreendam seus direitos e saibam como acessá-los, estamos promovendo a justiça e a equidade. A parceria com a Sofista não apenas prepara os alunos para o PAS, mas também os capacita para enfrentar os desafios da vida acadêmica e da sociedade", afirmou.

O diretor da Easjur/DPDF, defensor público Evenin Ávila, também reforçou o impacto transformador da educação em direitos. "Esse conhecimento é essencial para romper ciclos de exclusão social. A parceria com a Sofista permitirá que mais jovens tenham acesso às ferramentas necessárias para reivindicar seus direitos e ingressar na universidade de forma segura e bem preparada", explicou.