Ciee e Google oferecem 70 mil bolsas gratuitas em tecnologia

FN Fabio Nakashima*

Jovens a partir de 16 anos podem se inscrever gratuitamente nos cursos - (crédito: Divulgação/Ciee)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), em parceria com o Google, está oferecendo 70 mil bolsas de estudo gratuitas para cursos na área de tecnologia. As formações, disponíveis na plataforma Coursera, incluem certificação profissional emitida pelo Google e suporte da equipe de monitoria do Ciee. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site: portal.ciee.org.br/quero-me-preparar/google-tech/.

Os cursos abrangem temas estratégicos do setor, como inteligência artificial, cibersegurança, suporte de TI, análise de dados, gestão de projetos, UX design e marketing e e-commerce. Os participantes aprenderão desde conceitos básicos até habilidades práticas para aplicação no mercado de trabalho, como o uso da IA para otimização de processos, proteção contra ameaças digitais, estruturação de negócios online e desenvolvimento de interfaces voltadas à experiência do usuário.

O único requisito para participar é ter pelo menos 16 anos. Bruno Melo, coordenador de Operações e Atendimento da Administração Pública do Ciee, destaca a importância da capacitação de jovens em novas tecnologias. "Dominar competências tecnológicas é fundamental não só para as profissões do futuro, mas também para as demandas diárias do mercado de trabalho", afirma.